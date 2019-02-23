iPhone Donma ve Yavaşlama Sorunları ve Çözüm Yolları

iPhone cihazınız dondu veya kilitlendi mi? Yeni bir iPhone 7 ya da iPhone X cihaz aldınız veya daha önce hızlı çalışan bir iPhone 6 modeline sahipsiniz ama artık eskisi kadar hızlı değil, çok yavaş çalışmaya başladı.

Bu yazı içeriğinde karşılaştığınız bu sorunların nasıl çözülebileceği ile alakalı öneriler bulabilirsiniz.

iPhone harika bir cihazdır, ancak hiçbir cihaz mükemmel değildir ve zamanla hatalara ve arızalara sebep olabilmektedir. Bu yazıda sizler için en yaygın iPhone hatalarının nasıl düzeltileceğinizi araştırdık ve sorunların çözümünü aşağıda bulabilirsiniz.

İPhone Sorunları ve Olası Çözümleri

iPhone kullanıcılarının çok sık karşılaştığı bazı sorunları ve olası çözüm yollarını bu yazı içeriğinde bulabilirsiniz. iPhone kullanıcılarının en sık karşılaştıkları sorunlar, cihaz donması, kilitlenmesi, cihazın yavaşlaması ve internet yavaşlamasıdır. Bu yazıda bu sorunlara çözüm yolları geliştirilmiştir.

iPhone Dondu Hatası ve Çözümü

İPhone ‘unuz işlemlerinize cevap vermezse veya düğmelerinize tepki vermezse, muhtemelen donmuş demektir. Çözüm yolu telefonunuzun modeline bağlı olarak değişecektir. Aşağıda modellere göre çözüm yolları verilmiştir.

iPhone 8 ve iPhone X: Telefonun solunda bulunan ses düğmelerinden, Sesi Aç düğmesine ve ardından Sesi Azaltma düğmesine aynı anda basın ve bırakın. Ardından, ekran kararıncaya ve Apple logosu görünene kadar sağ taraftaki Güç düğmesini basılı tutun. Telefonunuz yeniden başlatılacaktır ve muhtemelen sorununuz çözülmüş olacaktır.

iPhone 7: Sol tarafta Ses Kısma düğmesini ve sağdaki Güç düğmesini Apple logosu görünene kadar basılı tutun ve cihazı yeniden başlatılacaktır.

iPhone 6 ve Önceki Modeller: Apple logosu görünene kadar, telefonun ön tarafındaki ana düğmeyi ve sağ taraftaki Güç düğmesini basılı tutun.

Bunların hiçbiri işe yaramazsa, telefonunuzda donanımsal bir sorun olabilir, çözüm için cihazınızı yetkili servise götürmenizde yarar vardır.

iPhone yavaş çalışıyor Hatası ve Çözümü

iPhone’lar bazı nedenlerle, ya da yazılımlarla ilgili hatalar sebebiyle yavaş çalışabilir. Sorunun çözümü için sırasıyla, aşağıdakileri çözüm yollarını deneyin.

Kullanmadığınız veya ihtiyaç duymadığınız uygulamalar için arka plan yenilemeyi devre dışı bırakın: Uygulamaları açmasanız bile, birçoğu arka planda çalışmaya devam eder ve sistem kaynaklarınızı tüketmeye devam eder. Bu durum hem batarya kullanım süresinizi hem de veri tüketiminizi arttırabilir.

Sorunun çözümü için Ayarlar > Genel > Arka Plan Uygulama Yenileme Seçeneğine gidin ve arka planda yenilemek istemiyorum seçeneği ile istemediğiniz uygulamaları seçerek devre dışı bırakın.

Otomatik güncellemeleri devre dışı bırakın: Bazı uygulamalar arka planda çalışmasa bile güncellemeleri otomatik olarak indirir, eğer çok fazla güncelleme varsa, bu durumda telefonunuzun yavaşlamasına sebep olur.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için, Ayarlar > iTunes ve App Store’a dokunun, ardından, devre dışı bırakmak için Güncellemeler seçeneğine dokunun ve cihazınızı yeninden başlatın.

Safari Tarayıcınızın Önbelleğini Temizleyin

İnternetinizin yavaşlamasından mı şikâyetçisiniz, bu durumda yapmanız gereken şey, kullandığınız tarayıcının önbelleğini temizleme işlemidir. Bu işlem için yapmanız gerekenler, iPhone cihazların varsayılan tarayıcısı olan Safari üzerinden anlatılmıştır.

Safari önbelleğinizi temizleme

Her tarayıcı gibi Safari tarayıcısı da, internette gezinmeyi kolaylaştırmak ve sayfaların daha hızlı açılması için, veri toplar. Bu durum zaman içinde taratıcının yavaşlamasına sebep olur. Yapmanız gereken tarayıcınızın önbelleğini silmektir. Bu işlem sonunda internet hızınızda belirgin bir artış olacaktır.

Önbelleğinizi silmek için, Ayarlar > Safari > Gelişmiş > Web Sitesi Verileri’ne gidin, “Tarihçeyi ve Web Sitesi Verilerini Sil’e” dokunun ve bunu yapmak istediğinizi soran iletişim kutusunu onaylayın.

Önbelleğinizi temizlemek, kullanıcı adı ve şifre ile oturum açarak giriş yaptığınız sosyal medya hesaplarınız, Mail hesaplarınız vb. web siteleri için şifreleri ve çerezleri kaldıracaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak için, Önbelleği temizlemeden önce, kullandığınız şifreleri hatırladığınızdan ya da geri alabileceğinizden emin olmanız önem arz eder.

iPhone, iOS güncellemelerini Yapın

İPhone’unuzu düzenli olarak güncellemek, bu tarz sorunların önüne geçmek için en etkili yöntemlerden birisidir. Bu tür sorunları yaşamamak için cihaza için sunulan tüm güncellemeleri uygulamanız yararınıza olacaktır.