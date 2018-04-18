iPhone Daha Hızlı Nasıl Şarj Olur?

iPhone veya iPad’i şarj etmek basit bir işlem gibi görünüyor, fakat bu durum yavaş olabilir ve size zaman kaybettirebilir. Ancak, pek çok cihazın şarj etme hızın, cihazı şarj etme şekline bağlı olarak değişir. Pili daha hızlı doldurmak için kullanabileceğiniz basit ipuçları ve püf noktaları bulunmaktadır. Biraz bilgi ile iPhone şarj etmek için gereken süreyi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

iPhone Hızlı Şarj Nedir?

Bir iPhone’u hızlı şarj etmek gerçekten mümkün mü? Evet! Bu ipuçları telefon bataryasının nasıl daha hızlı şarj edileceğini gösterir.

iPhone’unuzu (veya iPad’inizi) hızlı ve güvenli bir şekilde nasıl şarj edeceğinizi ve iPhone’u daha hızlı ve daha verimli bir şekilde şarj etmenin en iyi yollarından bazılarına bakıyoruz.

İPhone Hızlı Şarj Nasıl Yapılır?

Bu yöntemde işler oldukça basittir: iPhone veya iPad’inizi daha hızlı şarj etmek istemeniz durumunda, daha hızlı bir şarj aleti almalısınız.

Usb Kablolar Nelerdir?

IOS cihazınıza, bir iPhone veya iPad şarj cihazına ya da Mac’inizdeki yedek bir bağlantı noktasına taktığınız kabloya tam boyutlu bir USB verilecektir. Ancak seçtiğiniz şarj cihazının şarj süresi üzerinde gözle görünür bir etkisi vardır.

Genel olarak, watt miktarı arttıkça, cihazınız o kadar hızlı şarj olur (bir watt zamanın bir işlevidir ve enerji aktarım hızını tanımlar). Ancak bir sınır var – bir noktada iPhone veya iPad’iniz bir kerede belli bir miktarda güç alabilir.

USB-C Hızlı Şarj Ne İşe Yarar?

IPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’un piyasaya sunulmasıyla birlikte Apple, daha da fazla şey ortaya çıkardı. Bu cihazların 30 dakikada yüzde 50’ye kadar hızlı şarj edilebilmesinden bahsediliyor, ancak standart Lightning kablosu ve iPhone şarj cihazıyla değil, USB-C Lightning kabloya ve USB-C şarj cihazına sahip olduğun da böylesi bir hızlı şarj mümkün.

USB-C Nasıl Kullanılır?

USB-C, USB 3.1 hızlarına sahipken, tipik bir USB şarj cihazı USB 2.0 ile sınırlı olacaktır. Ancak, yeni iPhone’unuzla birlikte kutuda bulunan USB-C’den yardım alarak cihazınızı hızla şarj edebilecek bir kabloya sahip olmuş oluyorsunuz. Bu kabloyu USB-C şarj aletinize takarak iPhone’ları daha hızlı şarj edebilirsiniz.

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