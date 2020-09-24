iPhone’ da İcloud Aktivasyon Kilidi Kırma Nasıl Yapılır?

İPhone kullanıcılarının başına en çok gelen sorunlardan birisi İcloud şifrelerini unutmak oluyor. İPhone İcloud aktivasyon parolasını kırmak için programlardan yaralanabilirsiniz. Parolanın unutulması ikinci el İPhone telefon alan kullanıcıların da çoğunlukla karşılaştığı durumdur. İPhone aktivasyon kilidini basit adımlarla kolayca kırabilirsiniz.

İPhone Aktivasyon Kilidinin Unutulma Nedenleri

Satıcı ikinci el telefonunu verirken İcloud’dan çıkışını yapmadan direkt olarak İPhone cihazını silebiliyor. Bu sebeple etkinleştirme kilidi açık olarak kalıyor. Bu aktivasyon kilidini kaldırmak için telefon Apple kimliğini ve Apple parolasının girilmesini istiyor. Satıcıya ulaşılamayan durumlarda bu büyük bir probleme dönebiliyor. Telefonun yeni kullanıcısı, bu noktada kilidi kırmak için araştırmaya başlıyor. Sizde bu yazıyla birlikte İPhone icloud aktivasyon kilidinin kolayca kırılabileceğini öğrenebilirsiniz.

İPhone Telefonlarında İcloud Aktivasyon Kilidini Kırma

Apple, kullanıcılarına telefonları başka birinin eline geçmesi, kaybolması, çalınması durumlarında bilgilerine ulaşamamaları için aktivasyon kilidini devreye sokarak, kullanıcıyı güvende tutmaktadır. İcloud’dan tamamen çıkış yapmadan, telefonunuzu İphone’dan sildiğiniz durumda etkinleştirme kilidiyle güvende tutmaya çalışır. Telefonu ikinci el almış ya da Apple kimliği ve parolasını hatırlamayan kullanıcılar için Salvor İPhone Activation Lock Removal programı ile bu kilidi kaldırabilirsiniz.

Salvor İPhone Activation Lock Removal Nasıl Kullanılır?

Öncelikle programı bilgisayarınıza indirerek, uygulamayı açın. Karşınıza çıkan “Start” butonuna basın. Telefonunuzu Lightning Usb kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Bu program, cihazınız için en doğru olan jailbreak paketini otomatik olarak yüklemeye başlayacaktır. Jailbreak paketi yüklendiğinde karşınıza çıkan Start Jailbreak’ a girin. Size gösterilen adımları izleyerek telefonunuzu DFU moduna getirin.

Bu işlem birkaç dakika zamanınızı alabilir. Bu işlem bittiğinde “Next”e basın. Yapılan işlemi onaylamak için, cihazın modelini, cihazın İOS sürümünü, IMEI numarasını ve diğer istenilen bilgileri giriniz. En son olarak tüm işlemleri yapıp karşımıza çıkan Start Bypass yazısını seçin. İşlem çok uzun sürmeyecektir.

İPhone’da Unutulan Ekran Kilidini Kırma

İPhone kullanıcıları bilgilerini gizlide tutmak için telefonlarına parola koymaktadırlar. Fakat bazı zamanlarda bu parolalar unutulabiliyor. Böyle bir sorunla karşılaştığınızda panik olmayın. Unuttuğunuz iPhone’unuzun ekran kilidini İmyfone ve LockWiper programlarıyla basit bir şekilde telefonunuzdan kaldırabilirsiniz.