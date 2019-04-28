iPhone Animasyonları Nasıl Kapatılır?

Apple, iPhone, iPad ve iPod Touch’da çoğu kişinin gerçekten sevdiği animasyon, efekt ve hareket özelliklerini kullanır.

Örneğin, uygulamaları açmak ve kapamak için yakınlaştırma efekti(zoom) kullanılır veya cihaz hareket ettirildiğinde duvar kağıdının da hareket etmesi sağlanır. Bu hareket özelliği bazıları için harika olma özelliği taşısa da harekete duyarlı olup bu özelliği kullanmak istemeyen iOS kullanıcıları da mevcuttur.

iPhone, iPad veya iPod Touch’ınızda hareket efektlerine veya ekran hareketine duyarlılığınız varsa bu efektleri kapatmak için Reduce Motion özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik pil kullanımı ve kullanım hızı konusunda Apple kullanıcılarına büyük bir avantaj sağlar.

Reduce Motion Hareket Özelliği Nedir?

Reduce Motion özelliği açıkken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı ekran efektleri değişir veya cihazınızda devre dışı bırakılır:

Ekran geçişleri ve efektleri, yakınlaştırma (zoom) veya slayt efektleri yerine çözünme efektini kullanır.

Reduce Motion özelliği ana ekranda veya kilit ekranında olsun duvar kağıtlarınızın kusursuz bir şekilde durmasını sağlar ve paralaks efektini devre dışı bırakılır.

Bazı uygulamalardaki animasyon ve efektler devre dışı bırakılmış konuma getirilir. Örneğin; Hava Durumu uygulamasında hava durumu animasyonları buna bir örnek olarak gösterilebilir.

Hareket Özelliğini Devre Dışı Bırakma

iPhone veya iPad’inizdeki Ayarları açın ve ardından aşağıdaki adımları izleyin.

1) Genel’e dokunun.

2) Erişilebilirliği seçin.

3) Genel bölümünde Reduce Motion/Hareketi Azalt özelliğini etkinleştirmek için kaydırıcıyı yeşile çevirin.

4) Tekrar bu özelliği etkinleştirmek üzere Hareketi Azalt özelliğini kapatmak için ise kaydırıcıyı eski haline getirin.

Bu özelliğin devre dışı bırakılması simgelerin paralaks etkisi de dahil olmak üzere kullanıcı arayüzünün hareketini azaltacaktır. Aynı zamanda iPhone’unuzu eğik hale getirirseniz (dinamik duvar kağıdı olarak da bilinir) duvar kağıdınızın arka planda hareket etmesi gibi bazı özellikleri de kaybedeceğiniz anlamına gelir.

Otomatik Oynat Mesaj Efektleri açık olduğunda, kabarcık efektleri ve tam ekran efektleri otomatik olarak oynatılır. Bu özelliği kapatabilir ve efekti manuel olarak oynatabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak bu ekranda iken Otomatik Oynat Mesaj Efektlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu özellik, Mesajlar uygulaması içerisinde yer alan ekran efektlerini kapatır ve efekti oynatmadan mesajın okunmasına izin verir.