iPhone 8 Plus ile iPhone 7 Plus farkları (Aralarındaki fiyat farkı değer mi?

Gelen bir soruyu yanıtlama konusunda oldukça düşündük. Gelen soruda iPhone 8 Plus ile iPhone 7 Plus arasındaki farkların neler olduğudur. Aslında bu iki telefonu karşılaştırmak çok mantıklı değil diyebiliriz.

Neden derseniz iPhone 8 Plus modeli 4299 TL civarlarında satılıyor. iPhone 7 Plus modeli ise 3499 TL civarlarındadır. Yani iki telefon arasındaki fiyat farkı oldukça yüksektir. Bu fiyat farkına bir tane daha telefon bile alabilirsiniz.

Eğer aradaki 800 TL fiyat farkı verilmeye değer mi diye merak ederseniz işte o zaman daha doğru olacaktır.

Kısaca iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plus arasındaki farkları yazmak istiyoruz.

İlk olarak 8 Plus’ın ekran/gövde oranı yüze 67.41 oranındadır. 7 Plus ise 67.67’dir.

İki telefon arasında ufak bir ağırlık farkı bulunuyor. iPhone 8 Plus 202 Gram, 7 Plus ise 188 gram ağırlığındadır.

İki model arasında en önemli olan farktan bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere Apple modellerinde microSD hafıza kartı desteği bulunmuyor. Hal böyle olunca kullanıcılar elinden geldiği kadar dahili depolama hafızası yüksek olanı almayı tercih ediyor. Fakat bu sefer fiyatlar acayip derecede yükselmektedir. iPhone 8 Plus modeli 64 GB dahili depolama, iPhone 7 Plus ise 32 GB dahili depolama hafızasına sahiptir. Tabi yüksek kapasiteli olanlarıda bulunuyor. 8 Plus’un 256 GB, 7 Plus’ın 128 GB dahili depola hafızası olan versiyonu bulunuyor.

Performans olarak ise 8 Plus’da A11 Bionic çip, 2.1 GHz hızında çalışan 6 çekirdekli, iPhone 7 Plus ise A10 Fusion çip 2.34 GHz hızında çalışan 4 çekirdeklidir. Arasındaki fark hissedermiyim diyorsanız tabiki normal olarak rahat bir şekilde hissedersiniz. Ama çok çok aktif bir kullanıcı değilseniz kesinlikle farketmezsiniz.

Batarya konusunda geçiş yaptığımızda ise 8 Plus modelinde 2675 mAh’lık bir batarya yer alırken, 7 Plus modelinde daha büyük olan 2900 mAh’lık bir batarya yer almaktadır. Şarj konusuna dikkat eden kullanıcılar için önemli bir kriter olduğu söyleyelim.

Artık akıllı telefonlar şarj konunda rahatlık sağlıyor. Kablosuz şarj desteği iPhone 8 Plus modelinde yer almaktadır. Malesef diğerinde bulunmuyor. iPhone 8 Plus aldığınızda yanında kablosuz şarj cihazı bulunmuyor. Ekstradan para verip almanız gerekmektedir.

Kamera özellikleri ise hemen hemen aynı diyebiliriz. Sadece iPhone 8 Plus’ta yavaş senkron özelliği eklenmiş.

Sonuç olarak baktığımızda bu iş tamamen maddiyat işidir. Eğer arasındaki 800 TL fark sizin canınızı acıtmıyorsa tabiki yeni bir modele geçiş yapmanız mantıklı olacaktır. Ama benim için arasındaki fark önemli ama teknik özellikleri açısında çok fazla fark varsa zorlarım kendimi diyorsanız kesinlikle yapmayın. Çünkü bu telefon arasında uçurum fark bulunmuyor. Ekran boyutu, kamera özellikleri gibi önemli olan özellikler aynı.

Not: Sadece aralarında olan farklı özellikleri yazıyoruz. Yazmadığımız diğer özellikler aynıdır.

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