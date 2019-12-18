iPad ve Mac’te Facetime Nasıl Kapatılır?

FaceTime, kısa tanımıyla Apple’ın video ve sesli arama servisidir. FaceTime geleneksel telefon hatlarını kullanmak yerine Wi-Fi veya hücresel veri ağını kullanan bir uygulamadır.

Başka bir kullanıcıyı, iPhone, iPad, iPod touch veya Mac cihazlarından herhangi birini kullanarak, internet üzerinden arayabilirsiniz.

iPhone, iPad, iPod touch ve Mac cihazlar bünyesinde dahili bir FaceTime uygulaması içerir. Wi-Fi veya hücresel veri kullanarak, Facetime üzerinden sorunsuz iletişim kurabilirsiniz.

Arama başlatmak için öncelikle ana ekranda bulunan FaceTime uygulamasını başlatın. Ardından ekranın üst orta kısmında yer alan sesli arama veya videolu arama çubuğuna dokunun. Çağrı yapmak istediğiniz kişiyi seçtikten sonra en sağdaki telefon düğmesine tıklayarak aramayı başlatabilirsiniz.

İsterseniz bu adımları izleyip birden fazla kişi seçerek grup araması başlatabilirsiniz. Aynı zamanda ana ekran tuşuna basılı tutarak Siri uygulamasını açabilir ve Siri üzerinden sesli bir şekilde söyleyerek Facetime aramasını kolayca başlatabilirsiniz.

FaceTime Aramalarını Yanıtlama Veya Reddetme Nasıl Yapılır?

Bir kullanıcı sizi FaceTime üzerinden aradığında, telefon ekranınızın sağ üst köşesinde bir bildirim açılır. Kabul Et veya Reddet’i tıklayarak aramayı anında cevaplayabilirsiniz.

Kabul Et’in yanında yer alan düğmeye tıklayarak gelen aramayı, görüntülü arama yerine sesli arama olarak ayarlayabilirsiniz.

Reddet seçeneğinin yanında yer alan düğmeye tıklayarak, arayan kişiye bir mesaj gönderebilir ya da daha sonra aramak için bir anımsatıcı oluşturabilirsiniz.

iPhone ve iPad Cihazlarda Facetime Nasıl Kapatılır?

iPhone veya iPad cihazınızda Facetime’ı kapatmak için belirli adımları izlemeniz gerekir. İlk olarak ana ekranda bulunan Ayarlar uygulamasına girin. FaceTime simgesine dokunun ardından sağ üstte bulunan kutucuğu pasif hale getirerek Facetime’ı kapatın. Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra tekrar Facetime’ı tekrar kullanmak için aynı adımları izleyerek kutucuğu aktif edin.

Mac’te Facetime Nasıl Kapatılır?

Mac’inizde FaceTime uygulamasını devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin; Mac cihazınız açık konumdayken ekranda yer alan FaceTime uygulamasını bulup açın. Menü çubuğundan FaceTime simgesinin üzerine tıklayın ardından FaceTime’ı Kapat düğmesine dokunarak, Facetime’ın cihazınızda kullanımını engelleyebilirsiniz. Bu adımları izleyerek tüm Apple cihazlarda Facetime uygulaması üzerinden gelen aramaları kapatabilirsiniz.