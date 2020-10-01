iOS’ta Uygulamalar Nasıl Gizlenir?

iPhone telefonlarınızda uygulamalarınızı gizlemek istiyor olabilirsiniz. Bu uygulamaları gizlemek zor ve uğraştırıcı bir olay değildir aksine gayet basittir. iPhone telefon veya tabletlerinizde ana ekranınızdaki uygulamaları gizleyebilirsiniz.

Uygulamaları Gizleme

Uygulamalarınızı, bir uygulama klasörü vasıtasıyla gizlemeniz mümkündür. Klasördeki uygulamayı gizlemenin yolu, klasörün ikinci veya üçüncü sayfasına gizlemek istenilen uygulamanın konumlandırılmasıyla mümkündür. Gizlemek istediğiniz uygulamanın üstüne gelip dokunduğunuzda ve uygulama titrediğinde o uygulamayı gizlemek istiyorsanız herhangi bir uygulamanın üstüne getirdiğinizde uygulama klasörü oluşacaktır.

Gizleyeceğiniz uygulamayı yeniden tutup sağa doğru kaydırdığınızda ise klasörün içinde açılan sayfayla uygulamanız daha az göz önünde olacaktır. Uygulamalarınızı gizlemek için tam anlamıyla yeterli sayılmayan bu yöntemler en azından uygulamalarınızın daha az göz önünde bulunmasını sağlayacaktır.

Yerleşik Uygulamalar Tamamen Silinebilir mi?

Yerleşik uygulamaları kaldırmak ya da kalıcı olarak silmek mümkündür.

Bu uygulamalardan bazıları;

Takvim, hava durumu, müzik vb. uygulamalar

Notlar, sesli notlar, anımsatıcılar

Dosyalar, iTunes Store, Face Time uygulamaları

Videolar, Pusula ve çeşitli borsa uygulamaları

Bunlar gibi çeşitli yerleşik uygulamalarınızı kaldırmanız ve istediğiniz zaman kalıcı olarak silmeniz mümkün. Eğer kaldırdıktan sonra tekrar indirmek isterseniz, elbette bu da mümkün. İstediğiniz zaman kaldırılan uygulamalarınızı tekrar indirebilirsiniz.