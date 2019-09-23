İOS 13 3 parmak yazı düzenleme özelliği kapatma olmuyor

Mail ile gelen soruyu sizlere iletmek istedik.

Gelen bir soruda Apple kullanıcısı olan ziyaretçimiz İOS 13 yüklediğini, son güncelleme sonrasında PUBG oynarken 3 parmağı aynı anda kullanmak istediğinde ekranda yazı düzenleme özelliğinin açıldığını, bu yüzden oyunu rahatça oynamadığını söylüyor. Apple 3 parmak yazı düzenleme özelliği nasıl kapatılır konusunda yardım istemiştir.

İnternette araştırma yaptığımızda yurtdışı büyük teknoloji sitesi phonearena’nın bu konu hakkında bir açıklaması olduğunu gördük. PUBG Mobile yapımcı şirketi Apple ile iletişime geçtiklerini yazmışlar. PUBG’nin bu konuda yapacağı birşey bulunmuyor. İlerleyen zamanlarda Apple yapacağı ufak bir güncelleme ile bu sorunu kolayca halledebilir diye düşünüyoruz.

İOS 13 3 parmak özelliği kapatma maalesef olmuyor. Daha doğrusu farklı yazılımlar ile kapatanlar olmuş fakat bu sefer telefonda daha büyük yazılım problemleri oluşmuş. Eğer PUBG ve Fortnite oynuyorsanız ve İOS 13’e geçmediyseniz beklemede kalmanızı öneriyoruz.

Bu arada GM 5 Plus modellerinde oyun kapanma sorununu düzeltmeyen PUBG yapımcı şirketi Apple’da olan herhangi bir soruna hemen müdahele ettiğini görüyoruz.