iOS 12: Siri Kestirmeleri Nasıl Eklenir?

Apple markası, her yıl Siri özelliğini daha aktif ve kullanışlı bir hale getiriyor. Bu özellikler arasında da Siri kestirmeleri bulunuyor. Geliştiriciler sayesinde kullanıcı kişilere sunulan bu özelliği birçok insan haliyle bilemiyor. Ancak bunu aktif etmenin oldukça basit yöntemi vardır.

iOS 12: Siri Kestirmeler Özelliği

Özellik, İOs 12’ sürümde kullanıma sunulmakla birlikte, daha akıllı ve daha kullanışlı olarak karşımıza çıkıyor. Artık Siri hayatımızı gereğinden fazla kolaylaştırarak, bizlere geniş bir özgürlük alanı sunuyor. Bu özgürlüğün en büyük temsilci ise, Siri kestirmeler özelliğidir. Tamamen kişisel bir ayarlama ile kullanıcılar kendine özgün bir şekilde kullanabilir.

Siri, akıllı mobil telefonumuz ile hayatımıza girip, birçok işimizi kolaylaştırıyor. Gerek mesajlaşma, gerek uygulamalar üzerinde birden fazla kestirmeler ile insanlara daha akıcı bir yön sağlıyor. Kullanıcı kişiler ilgi alanları doğrultusunda, ihtiyacı olan bilgiye Siri sayesinde tek tıkla ulaşabiliyor. Örneğin; hava koşullarını takip etmesi gereken bir kişi, Hava Durumu uygulamasından pratik bir şekilde faydalanabiliyor. Bunun için sadece Siri’ye seslenmek yeterlidir.

Siri Kestirmeler Özelliği Ekleme ve Aktif Etme

Eklemek için aslında oldukça basit yöntem bulunuyor. Hayatımızı maksimum seviyede kolaylaştıran Siri’nin yeni özelliğini eklemek şu şekildedir;

Öncelikle ‘’Ayarlar’’ uygulamasından Siri ve Arama menüsüne girilir.

Ardından ‘’Kestirmeler’’ yazan başlığa basılarak, ‘’Daha Fazla Kestirme’’ seçeneğine dokunulur.

Bu kısımda çok fazla kullanılan kestirmeler keşfedilebilir. Örnekte olduğu gibi Hava Durumu uygulaması için ‘’Şu anki konumdaki hava durumunu göster’’ ifadesine basılır.

Ardından karşımıza kişiselleştirilmiş ifadelerin ekleneceği sayfa açılıyor.

Burada kayıt düğmesine tıklayarak, ‘’Şuan ki konumdaki hava durumunu göster’’ ifadesini sesli bir şekilde dile getiriyoruz.

Böylece hayatın herhangi bir anında böyle bir bilgiye ihtiyaç duyulması halinde, mevcut konumda ki hava durumu bilgisi direkt olarak ayağımıza geliyor. Dolayısıyla pratik bir şekilde durumu keşfedebiliyor ve ekstra zaman harcanmıyor. Yani kısa bir özetle telaffuz edilecek olursa; Ayarlar/ Siri/ Arama ve Kestirmeler menüsünden rahatlıkla Siri Kestirmeler özelliği eklenebiliyor. Sesli bir ifadeyle güncel durum bilgisine rahatlıkla ulaşılabiliyor.