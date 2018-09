İOS 12 saat kaçta başlıyor?

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Apple kullanıcıları sabırsızlıka İOS 12 güncellemesini beklemektedir. Peki güncelleme saat kaçta iPhone, iPad ve iPod’lara ulaşacağını merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Apple geçtiğimiz hafta son sürümü olan İOS 12’nin bugün itibari ile yayınlanacağını duyurmuştu. İOS 12 yayınlanacağı saat belli oldu.

Peki hangi iPhone ve Apple modelleri İOS 12 güncellemesini alacak?

Apple bildiğiniz üzere güncellemeler konusunda diğer markalar gibi pinti davranmıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda cömert bir davranış ile iPhone 5s ve üzeri tüm yeni modeller İOS 12 sürümüne kavuşacaktır.

İOS 12 güncellemesi 17 Eylül 2018 günü saat 20:00’da yayınlanmaya başlacaktır. Telefonlarınıza ise 2-3 saat sonra gelmesi bekleniyor.

İOS 12 güncellemesi alacak modeller şöyle;

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5S

iPads

12.9 inç iPad Pro (1. ve 2. Nesil)

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (5. ve 6. Nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad Mini 4

iPad Mini 3

iPad Mini 2

iPod

iPod Touch (6. Nesil)