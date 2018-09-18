İOS 12 ile gelen yeni özellikler

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İOS 12 yayınlandıktan sonra gelen özellikler kullanıcılar tarafından oldukça çok sevildi. Peki İOS 12 ile gelen başlıca yenilikle neler?

İOS 12 resmi olarak kullanıcılara dağıtılmaya başlandıktan sonra Apple resmi internet sitesinde de bazı teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

En ses getirici özellikler arasında kamerayı açma ve klavye ekranının açılma sürelerinde oldukça gelişme sağlandığı açıklandı. Daha çok günlük kullanımda olan ön plandaki işlemlerde aşırı bir hız artışı oldu.

İOS 12 işletim sistemini iPhone 5s ve üzeri akıllı telefonlar indirebilecektir.

Kameraya geçiş hızında % 70 gibi daha hızlı açılma,

Klavye ekranının açılmasında % 50 oranında daha hızlı açılma,

Yoğun ve aktif uygulama kullanımda telefon 2 kat daha hızlı tepki ile açılma,

FaceTime özelliğininde büyük bir geliş yapıldı. Anı anda 32 kişi ile hem görüntülü olarak hem sesli olarak görüşme imkanı sunmaya başladı. Konuşma yaptığınız kişinin fotoğrafı otomatik olarak büyüyor ve böylece sohbet daha rahat kontrol edilemektedir.

Kendi animoji oluşturabiliyorsunuz. Mesajlar ve FaceTime uygulamarında kullanabileceğiniz karakterler yaratabilirsiniz.

Mesajlaşma uygulamasında ve FaceTime aramalarınızda eğlenceli yenilikle yapıldı. Koala, Kaplan, Hayalet ve T.Rex gibi çok renkli Animoji’ler eklendi.

Bildirimler bölümünde de harika yenilikle yapıldı. Ekranınız kilit durumundayken gelen bildirimleri ekranı açmadan cevaplayabiliyor ve gönderebiliyorsunuz.