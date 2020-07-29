iCloud’da Saklanan Fotoğrafları ve Tüm Verileri Nasıl Silersiniz?

Apple cihazı kullanıcıları fotoğraf, video ve belgelerini yedeklemek ve depolamak için iCloud bulut depolama servisini kullanır.

iCloud Nedir?

Apple cihazınıza iCloud’u kurduğunuzda ücretsiz olarak 5 GB saklama alanı kullanabilirsiniz. Dilerseniz ek ücret ödeyerek saklama alanınızın boyutunu arttırabilirsiniz. iCloud üzerindeki saklama alanınızı yedekleme, fotoğraf ve video depolama, belgelerinizi iCloud Drive üzerinde güncel tutma işlemleri için kullanabilirsiniz. Peki, iCloud üzerinde saklanan veriler nasıl silinir?

iCloud Saklama Alanı Nasıl Temizlenir?

iCloud üzerindeki verileri silebilmeniz için iki farklı yöntem bulunur. IOS cihazınızla ve Windows bilgisayarınızla bu iki farklı yöntemle silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

IOS Cihazı Kullanarak iCloud Verilerini Silme

Ayarlar menüsüne girin.

iCloud sekmesine tıklayın.

Depolamayı Yönet butonuna basın.

Dokümanlar ve Veriler listesinin en altında bulunan Tümünü Göster seçeneğine tıklayın.

Verilerini silmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve Tümünü Sil tuşuna basın.

Bu yolu izleyerek verilerinizi silmek istediğinizde tek seferde tüm verileri silmek mümkün olmayacaktır. Sakladığı verileri silmek istediğiniz uygulamaları teker teker seçip silmeniz gerekir. Yukarıda belirtilen işlemleri adım adım izlediğinizde iCloud’a bağlı tüm cihazlarınız verileri eş zamanlı olarak siler.

Windows Kullanarak iCloud Verilerini Silme • Windows için iCloud’u indirin ve bilgisayarınıza kurun.

Apple Kimliği bilgilerinizi kullanarak iCloud’a giriş yapın.

iCloud Drive klasörünü açın.

Silmek istediğiniz dosyaları seçin. (Diğer yöntemin aksine bu yöntemi kullanırken silmek istediğiniz tüm verileri tek seferde işaretleyebilirsiniz.)

İşaretlediğiniz verileri silmek için Sil seçeneğine tıklayın.

Sizlere sunduğumuz iki yöntem dışında iCloud verilerinizi web sitesi üzerinden de silebilirsiniz.

iCloud.com Sitesinden iCloud Verilerini Silme

Kullandığınız cihazdan iCloud.com ‘a giriş yapın.

iCloud Drive uygulamasını açın.

Silmek istediğiniz dosyaları seçin ve Çöp Sepeti ikonuna dokunun.

Sildiğiniz dosyalar Son Silinenlere eklenerek 30 gün boyunca saklanacaktır. 30 gün geçmeden önce sildiğiniz dosyalara ulaşmak için Son Silinenler klasörünü kullanarak dosyalarınızı geri yükleyebilirsiniz.

Sildiğiniz dosyaları Son Silinenlerden de silmek istiyorsanız bu adımları izleyebilirsiniz;

iCloud Drive uygulamasını açın.

Son Silinenler’e dokunun.

Silmek istediğiniz dosyaları seçip Sil tuşuna tıklayın.