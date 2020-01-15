Hızlandırmak için şart: iPhone RAM Temizleme Nasıl Yapılır?

IOS işletim sistemi, telefonlardaki RAM temizleme hususunda çok özenli bir şekilde çalışıp RAM temizleme görevini başarıyla ve kolay adımlarla gerçekleştirir.

iPhone RAM Temizleme İçin Yapılması Gerekenler

IOS işletim sisteminin RAM temizlemesi başarılı ve kolay şekilde kullanıcılara sunmasının yanı sıra bazen bu durum yetersiz kalabiliyor. Bu hususta kullanıcılar tarafından RAM temizlemesi yapılabilir. Ama belirtilmesi gerekir ki kullanıcının sahip olduğu cihaz eski nesil bir iPhone ya da iPad ise bu yapılan temizlemenin bir kaç dakika sürmesi beklenir. Elbette daha kolay bir yöntem olduğu için kullanıcılar gönül rahatlığıyla bu yazımızı okuyabilir.

iPhone X Modelinden Öncesi İçin RAM Temizleme

Öncelikle kullanıcının sahip olduğu telefon iPhone X modelinden önce bir modelse cihazın güç tuşuna “kapatmak için kaydırın” yazısı gelene kadar basılması gerekir. Sonrasında herhangi bir yazıya, iptal ya da kapatmak için kaydır yazısına basılmaması gerekir.

Ana ekran tuşuna bir kaç saniye basılıp cihazın ana ekrana döndüğü görülür. Bu yapılan işlem cihazı kapatmadığı için yeniden başlatıp uzun süre uğraşmaktan çok daha basit bir yol olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yapılan bu işlem RAM temizlemedir. Başka herhangi bir işleme gerek duyulmayıp oldukça kolaydır. Kullanıcı kilidi açtıktan sonra arka plandaki programların ve uygulamaların aynı yerinde olduğunu görür.

Ama belirtilmesi gerekir ki uygulamalara tekrar tıklanıldığında RAM temizliği gerçekleştiği için uygulamalar baştan açılmaya başlayacaktır. Bu yapılan işlem ile birlikte kullanıcılara daha pratik bir çözüm sunulmuştur.

iPhone X ve Sonraki Modeller İçin RAM Temizleme

Birde iPhone X modeli ve sonrası telefonlara sahip kullanıcılar için home butonun kaldırılmasıyla birlikte daha farklı bir çözüm modeli bulunuyor. Home butonu bulunmayan iPhone modellerinde home butonu işlevini ekran kaydırma yöntemi devralıyor. Bu modellerde RAM temizliğinin yapılabilmesi için kullanıcılar tarafından sevilen özellik Assistive Touch’ı aktif edilmesi gerekiyor.

Assistive Touch özelliği nasıl aktif edilir?

Kullanıcın ilk olarak Ayarlar’a girmesi gerekir. Daha sonra Genel sekmesinde Erişilebilirlik menüsü bulunur. Erişilebilirlik menüsü altında Assistive Touch özelliği görülür. Kullanıcı özelliği buradan kolay bir şekilde aktif hale getirebilir. Cihaz sahibinin kapatma ekranını görebilmesi için Uyut/Uyandır butonu ve Ses Açma/Kapama butonlarından birine aynı anda basılı tutması yeterlidir.

Daha sonra kapanma ekranı görüldüğünde Assistive Touch’a gelinip Ana Ekran butonuna basılı tutulması gerekir. Bu yöntemler uygulandığında RAM temizleme işlemi basit bir şekilde gerçekleştirilir.