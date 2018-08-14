BİM’in iPhone 6 32 GB fiyatı ucuz mu?

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Teknoloji ürünlerini uygun fiyata getiren BİM’den yeni bir bomba daha geldi. Artan dolar fiyatlarına inat iPhone 6 32 GB modelini 1889 TL‘den satışını yapmaya hazırlanıyor.

DOlar üzerine oynanan oyunlar sonrasında teknoloji ürünlerine zam yapan uyanıklar oldu. Dolar düşükken aldığı ürünleri dolar yükseldi diye satanların malları ellerinde kalmaya devam edecek.

BİM iPhone 6 32 GB’lık olan modelini 1889 TL’den satışa sunması akıllı telefon alacakları sevindirecek.

17 Ağustos 2018 Cuma günü satılacağı belirtilen iPhone 6 modeli piyasaya göre ucuz mu sorularına cevap vermek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere fiyat aralıkları çok esnek diyebiliriz. BİM harici diğer yerlerde iPhone 6 32 GB modeli 2009 TL ile 2099 TL arasında satılmaktadır. Tabi bu satılan ürünlerin hepsi distribütör garantilidir.

BİM’in satmış olduğu iPhone 6 32 GB modeli 2 yıl Apple Türkiye garantili olması ayrı bir güzellik katıyor.

iPhone 6 modeli üzerine birçok telefon çıkmasına rağmen hala etkileyici özellikleri ile birçok amiral gemisi modeline kafa tutuyor. Sonuç olarak iPhone 6 almayı planlıyorsanız BİM’in fiyatı piyasanın en uygunu olarak gözükmektedir. Garanti kapsamınında Apple Türkiye olması ile kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.