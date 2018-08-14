BİM iPhone 6 satışını iptal etti mi?

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BİM, teknoloji ürünlerini uygun fiyatlı getirmesi ile adından çok söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde 17 Ağustos 2018 Cuma günü iPhone 6 32 GB olan modelini 1889 TL’den satışa sunacağını açıklamıştı. Sabah saatlerinde BİM resmi internet sitesine girdiğimiz zaman iPhone 6 32 GB olan modelin satış afişini görmüştük. Akşam saatlerinde BİM resmi internet sitesine girdiğimizda iPhone 6 ilanını göremedik.

iPhone 6 satışının neden iptal edildiğine dair BİM tarafından herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada ise BİM’in iptal etmesinin sebebinin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz yorumları yazmaktadır. Bundan sonra BİM, iPhone ürünleri getirip getirmeyeceği konusunda da herhangi bir netlik yok. Fakat şu açık ve net gözüküyor ki uzun bir zaman Apple ürünlerine BİM mağazalarında göremeyebiliriz.

BİM’in iptal ettiği iPhone satış iptalini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.