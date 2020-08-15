Apple TV’de iTunes Filmleri için Video Çözünürlüğü Nasıl Ayarlanır

Apple Tv, Apple markasının geliştirdiği bir uygulamadır. Fakat asla Tv değildir. iOS ya da Mac cihazlarımız da ki seyrettiğimiz her şeyin televizyon ekranından seyretmeye yarayan bir kutucuk olmaktadır. Türkiye de resmi olarak satışa sunulması 2019 yılının Eylül ayında olmuştur.

İçeriğinde kullanıcı çeşitlerine ayrılır;

Apple Tv ile Neler İzleyebiliriz?

Tv Showları izleyip, fotoğraflarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Filmler / Diziler ve bunların fragmanlarını konforlu bir şekilde televizyonun ekranından izleyebilirsiniz.

NBA, Wall Street Journal Live

iTunes Match ve Radyo

YouTube, Podcast, Flickr ve buna benzer tercih ettiğimiz birçok seyri gerçekleştirmektedir.

Apple Tv Nasıl Kullanabilirim?

Öncelikle Apple Tv’nizi İnternete bağlayıp iTunes Store ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Ardından ülke olarak Türkiye ikonunu seçmelisiniz. Daha sonra Apple Tv ‘nin ekranında yerleşim olacaktır. Bu da demek oluyor ki artık yapmak istediğimiz her şey elinizin altındadır. Tercih ettiğiniz ikonlara tıklayarak yönlendirmeleri takip edin ve kaliteli zaman geçirmeye başlayın.

Film izlemek isterseniz iTunes Store da ki tüm filmlere ulaşım sağlanmış olacaktır. Filmi satın almak yerine kiralama şansınız da olacaktır. Kiralamış olduğunuz filmi izlemek için 30 gün süre verilmiştir. Fakat filmi başlatmış olmanız halinde 48 saat içinde filmi bitirme koşulu konulmuştur. Aksi durumda kiralama hakkından men edilirsiniz.

Apple Tv de Film Satın Alma ve Kiralama Ücreti Nedir?

Filmin kira değeri HD kalitesinde 4.99 TL segmentin de seyrederken satın alma ücreti de 18.99 TL olarak ücretlendirilir.

Apple TV’de iTunes Filmleri İçin Çözünürlüğü Nasıl Ayarlanır?

Apple Tv de iTunes filmlerinin çözünürlüğü ile alakalı probleminiz varsa izleyebileceğiniz bir yol vardır;

Ayarlara ve hemen ardından uygulamalar bölümüne gidiniz.

iTunes ikonunu takip ettiğiniz taktir de video çözünürlüğüne ulaşmış olacaksınız.

Video çözünürlüğünde, yüksek çözünürlük “HD” işaretli ise bunu standart çözünürlük olarak “SD” olarak işaretleyiniz. Bu şekilde iTunes filmlerini yüksek kalitede izlemeye başlamış olacaksınız.

Ek yöntem olarak iTunes da satın aldığınız ya da kiralama yaptığınız filmleri takılmadan izlemek için Apple’ın önerdiği genişbant İnternet hızlarını da kullanabilirsiniz.

Apple Tv de Başkasına Erişimi Sınırlamak İçin Ne Yapılır?

Çocuğunuz varsa ve Apple Tv de gelişimini olumsuz etkileyen filmlere ulaşmasını istemiyorsanız bunun da bir çözümü vardır. Erişimi sınırlama şansına sahipsiniz.

Ana menüden ayarlar bölümüne gitmeniz halinde “Sınırlamalar” karşınıza çıkacaktır. 4 basamaklı tercihinize göre bir parola oluşturun. Ardından tekrar bu parolayı girin ve onaylamış olduğunuz şifreye “Tamam” diyerek sınır koymuş olmaktasınız.