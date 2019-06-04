Apple Müzik Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

Apple Music’e kaydolduğunuzda streaming servisi ücretsiz deneme sürümü ile birlikte gelir. Zamanınız dolduktan sonra hizmet için ödeme yapmaya başlamak istemediğinize karar verirseniz aboneliğinizi otomatik olarak yayınlanmadan ve ücretlendirilmeden önce iptal etmek için birkaç dakika ayırmanız gerekir. İptal etmeyi tercih edenler için üyelik tarihinin sona ermesini beklemek gerekli değildir. İstenilen takdirde Apple Music aboneliği otomatik olarak yenisini devre dışı bırakarak deneme süresi dolduktan sonra hizmete erişiminizi etkin bir şekilde sonlandırabilme imkanı tanır. Bir iOS cihazındaki aboneliğinizi iptal etmek basittir, sadece nereye bakacağınızı bilmeniz gerekir.

Apple Music Aboneliğini Yönetmek

Aynı Apple kimliğiyle oturum açtığınız sürece abone olduğunuz cihazı veya başka bir cihazı kullanarak Apple Music üyeliğinizi aşağıda belirtilen cihazlardan iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz.

iPhone, iPad veya iPod touch

Android

Mac’te veya PC’de iTunes

Apple TV

Apple Music’i iptal ederseniz, geçerli abonelik süreniz sona erdiğinde, Apple Music kataloğuna, kitaplığınıza eklediğiniz tüm müziklere ve Apple Music’in özelliklerine erişiminizi kaybedersiniz. Aynı zamanda deneme süresi boyunca üyeliğinizi iptal etmek istediğinizde Apple Music’in kataloğuna ve tüm özelliklerine erişiminizi kaybedeceksiniz. Yenileme tarihinden 24 saatten daha uzun bir süre önce iptal etmezseniz aboneliğiniz yenilenebilir. Bir Apple cihazında Apple Music aboneliğinizi yönetmek, diğer cihazlardaki Apple Music aboneliklerini de yönetir.

Apple Music Aboneliğini İptal Etmek

Apple Music’e kaydolduğunuz cihazlardan iPhone, iPad veya iPod Touch’dan herhangi birini kullanıyorsanız şu adımları izleyin:

– Ayarlar> [adınız]> iTunes ve App Store’a gidin.

Ekranın üstündeki Apple Kimliğinize dokunun ardından Apple Kimliğini Göster’e dokunun. Apple kimliğinizle giriş yapmanız gerekebilir.

– Abonelikler’e gidin ardından dokunun.

– Apple Music aboneliğinize dokunun.

Bir abonelikten ücretlendiriliyorsanız ancak abonelik listenizde göremiyorsanız, başlangıçta Apple Music’e abone olduğunuz Apple kimliği ile oturum açtığınızdan ve Apple Music ile birlikte kullandığınızdan emin olun.

Aboneliğinizi yönetmek için aşağıdaki seçenekleri kullanın.

Değişiklik seçeneği: Bu seçenekle birlikte aylık veya yıllık olarak ücretlendirilen bir bireysel aboneliğe geçebilir, aile aboneliğine geçip ailenizi davet edebilir veya öğrenci aboneliğine geçebilir ve uygunluğunuzu doğrulayabilirsiniz.

İptal seçeneği: Aboneliği İptal Et’e ve ardından Onayla’ya dokunun. Aboneliğiniz mevcut faturalandırma döngüsünün sonunda durur.