Apple iPhone 6s’te 3D Touch Hassasiyeti Nasıl Ayarlanır ?

Apple’ın ilk defa 2015 yılında 6s ile birlikte tanıttığı özellik olan 3D Touch o zamanlarda büyük yankı uyandırmıştı. 3D Touch aslında dokunmatik erkana uyguladığımız şiddetin seviyelere bölünmüş halidir. Apple cihazlarında başka bir giriş yöntemi eklemek amacıyla sensörleri kullanır. 3D Touch özelliği ile birlikte Apple cihazlarına Peek ve Pop hareketlerini getirmiş oldu. 3D Touch’un yararları arasında uygulamalar için ön izleme yapma imkanı gelmiştir.

3D Touch Nasıl Çalışır?

Aslında temelinde gayet basit bir çalışma mantığı yarmaktadır. Ekrana dokunduğumuzda kapasitif sensörler cam yüzey ile arka aydınlatma arasında bulunan kısımda oluşan en küçük değişikliklere eş zamanlı ölçüm yapabilmesidir. Sonrasında kalan işin mimarı İOS’dur. İOS saptanan bu ölçümleri hızlı bir şekilde analizleyerek uygulanmış olan baskıya karşı yanıt oluşturur.

3D Touch Hassasiyet Ayarı

İlk adım olarak ayarlara giriyoruz ardından genel bölümünü buluyoruz. Genel bölümünden erişebilirlik sekmesinden 3D Touch yazılı butona tıklıyoruz. Açılan pencerede ekrana ne kadar basmamız gerektiği ile ilgili basınç ölçen bir hassasiyet tablosu çıkıyor. Bu tablodan ayar çubuğunu sağa sola kaydırarak istediğiniz ayarı yapabilme imkanınız vardır. Burada hafif bir duyarlılık basıncı azaltırken sert bir duyarlılık basıncı arttırır.

3D Touch Kullanım Alanları

Ana ekranda bulunan uygulamalarda 3D Touch ile uyumlu ise bu özelliği kullanabilirsiniz. Burada 3D Touch size zamandan tasarruf ettirir. Her uygulamada uygulamanın türüne göre 3D Touch seçeneklerinde farklı kısa yollar bulunuyor. Örneğin telefonunuza hızlı arama kişileri atarsanız telefon simgesine basılı tutunca çıkan kısayollarda atanan numaraların kısa yolları çıkıyor. Kamera da ise kamera açıldığında ilk önce arkada kamerada fotoğraf moduna giriyor. 3D Touch ile direkt selfie modunu açma imkanına sahip olursunuz.

Uygulamaların İçinde 3D Touch Kullanımı

Ana ekrandaki kestirmelerimize ek olarak uygulamaların içinde de bu özellikten faydalanma imkanına sahibiz. Örneğin Whatsapp’a girdiğinizde arkadaşınızın atmış olduğu mesajı onunla olan konuşmanın üstüne bastırarak ön izleme yapabilirsiniz. Telefon uygulamasında ise bir kişiye bastığınızda mesaj gönder, arama, FaceTime, e posta kısa yollarına ulaşabilirsiniz.