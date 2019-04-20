App Store’dan Nasıl Para İadesi Alınır?

Telefonlar çocukların eline geçtiği zaman bilerek veya bilmeyerek de olsa App Store’dan bazı uygulamalar alınabiliyor. Özellikle kredi kartınız kayıtlıysa sizin haberiniz bile olmayabiliyor. Apple sitesine gelen şikayetler üzerine satın aldığınız uygulamaları iade edebilecek ve paranızı geri alabileceksiniz. Bu durumu engellemek de artık Apple üzerinden mümkün hale geldi. Zaman zaman da olsa görmüş olduğumuz uygulamaları satın alarak daha sonradan beğenmeyebiliyor ve tekrar iadesi alınmak istenebiliyor.

Bu gibi hataları engellemek adına Apple uygulamaya aldığı para iadesi kullanıcılar tarafından beğeni topladı. Böyle bir durumda takip etmeniz gereken birkaç adım mevcut. Bunları takip ederek kolaylıkla para iadesi alabilirsiniz.

1- Satın Aldığınız Uygulama Geçmişine Bakın

İlk yapmanız gereken sorun bildir sayfasına girmeniz olacaktır. Bunun için Apple kimlik ve şifresine ihtiyacınız olacak. Satın aldığınız uygulamayı bulmanız gerekli. Bunun için yapmanız gereken, ayarlar bölümünden uygulamayı bulup içine tıklamanız. Son 60 gün içerisinde aldığınız bütün uygulamalar karşınıza çıkacaktır. Böylece hem satın aldığınız uygulamayı görebiliyor, hem de ne kadar ücret ödediğinizi görmeniz mümkün.

2- Para İadesi Nasıl Alınır?

İadesi istenecek olan uygulamayı bulduktan sonra sorun bildir seçeneğine girmeniz gerekiyor. Sorunun nedenini seçip, sorunun açıklamasını yazıp göndermeniz gerekiyor. Ancak sorunu Türkçe değil, İngilizce olarak yazmalısınız. Sadece İngilizce dil seçeneğini kabul edecektir. Eğer sorun bildir seçeneğini göremiyorsanız bu uygulama para iadesi yapmaya uygun değildir demektir. Apple genelde göndermiş olduğunuz sorunu sıkıntısız kabul edip, para iadesini 10 gün içerisinde kayıtlı olan kredi kartına iade ediyor.

3- Alınan Her Uygulama İçin Para İadesi Alınır Mı?

Böyle bir durum için Apple henüz resmi bir açıklama yapmadı. Uygulamalara herhangi bir kısıtlama getirmedi. Ancak siz uygulama alırken yine de dikkatli olun. Şuan için net bir şey söylenmese de yanlışlıkla aldığınız her uygulama için para iadesi alabilirsiniz. Ancak bu durumda artarsa bir kısıtlama gelmesi de an meselesi olabiliyor. Sizin gerçek hesap olmadığınızı düşünerek uygulamanızı kilitleyebilir ve para iadesi yapmama hakkını kullanabilir.