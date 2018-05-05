AirDrop Nedir?

AirDrop, Apple şirketinin 20 Temmuz 2011 yılında Mac bilgisayarların işletim sistemi olan OS X ve IPhone telefonların işletim sistemi olan IOS için sunduğu bir veri aktarım programıdır. Bu program ile sadece Apple marka telefonlar, bilgisayarlar veya telefon ve bilgisayarlar arasında veri aktarımı sağlanıyor. AirDrop her ne kadar telefon ve bilgisayarlar için çıkarılmış bir yazılım olsa da IPod Touch ve IPad cihazlarının da IOS işletim sistemiyle piyasaya sürülmesiyle bu cihazlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Fakat program IOS işletim sistemli cihazlarda IOS 7 ve sonrası, OS X işletim sistemli cihazlarda ise OS X 10.7 ve sonrası sürümleri destekliyor.

AirDrop Nasıl Kullanılır?

AirDrop Özelliğini Aktif Etme

1- Cihazın wi-fi ve bluetooth özelliği aktif hale getirilir.

2- ICloud hesabınıa giriş yapılır.(Eğer hesap açık ise ek bir eyleme gerek yoktur.)

3- Cihazın denetim merkezinden AirDrop’a girilerek Kapalı (AirDrop’u kapatır), Sadece Kişiler (Cihazın sadece kişiler tarafından görülmesini sağlar.) veya Herkes (Cihazın yakındaki tüm AirDrop kullanan cihazlar tarafından görülmesini sağlar.) seçeneklerinden biri seçilir.

AirDrop ile Veri Aktarma

1- Paylaşılmak istenen içerik seçilir.

2- Paylaş yazısına veya simgesine dokunulur (veya tıklanır).

3- Ekranda çıkan AirDrop kullanıcılarından veya Apple cihazlarından biri seçilir.

4- Gönderilmek istenen içerik seçilen cihazda belirtilir ve kullanıcının ekranında beliren uyarıdaki kabul et ve reddet seçeneklerinden kabul et seçeneği seçilir.

Bu aşamalar gerçekleştirildikten sonra veri, istenilen cihaza kolay bir şekilde aktarılmış olur.

Aygıt AirDrop’ta Görünmüyorsa

+ Her iki cihazın da wi-fi ve bluetooth bağlantısını açık olup olmadığı kontrol edilir.

+ Eğer cihazlardan birinin kişisel erişim noktası açıksa kapatılır.

+ Verinin gönderileceği cihazdan en fazla 9 metre uzakta olunmalıdır.

+ Eğer verinin gönderileceği cihazda AirDrop alma ayarı Sadece Kişiler olarak seçilmiş ise ve gönderim yapılan cihaz bu cihazın kişilerinde yer almıyorsa AirDrop alma ayarının Herkes olarak değiştirilmesi sağlanır.

Eğer Yapılanlar İşe Yaramadıysa

+ Telefona hard-reset (Power tuşu ile home tuşunu aynı anda basılı tutarak cihazı yeniden başlatma işlemi) uygulanabilir.

+ Cihazın yazılım güncellemesi varsa güncelleme yapılabilir.

+ Ayarlar kısmından ağ ayarları sıfırlanabilir.

+ Son çare olarak ise bu problemin teknik bir sorun olduğu düşünülerek Apple tarafından profesyonel bir destek alınmalıdır.

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