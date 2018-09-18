App Store’dan Nasıl Para İadesi Alınır?

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Apple, canlı destek konusunda eskiden beri çok sıkışık olsa da, bu günlerde sistemini çok geliştirdi. Bu yüzden destek hattı aranarak, 90 günü geçmemek kaydıyla para iadesi alınabilir.

İster canlı mesaj desteği olsun, isterse de canlı çağrı merkezi hattı olsun çok iyileşmiş durumdadır. En çok kullanılan destek hattını App Store oluşturuyor. Aslında bu çok da iyi bir şey değil. Çünkü bir konu hakkında destek hattına ne kadar çağrı düşerse o sistem düzgün çalışmıyor demektir.

App Store Türkiye’ye Ne Zaman Geldi?

Apple Store Türkiye ilk defa 2013 yılının Kasım ayında geldi. Daha sonra çok fazla talep olunca uygulama çöktü. Daha sonra 2014 yılının Ocak ayında yeni gelen bir güncelleme ile yeniden uygulama piyasaya sürüldü. Fakat bu sefer yoğunluk olmaması için küçük bir ücret istendi. Buna rağmen oldukça fazla bir yığılma oldu. Bu yığılma ve yoğunluğa daha fazla dayanamayan App Store kapatılarak 2017 yılında, en güncel haliyle tekrar yüksek bir ücretle piyasaya sunuldu. Bu sefer fiyat yüksek olunca uygulamadaki yoğunluk oldukça azaldı.

App Store’da Alınan Ürünler Diğer Ülkelerden Mi Geliyor?

İlk başta sipariş verilmeden ürünler Türkiye’de depolanıyor. Daha sonra sipariş edildiğin de bu depolardan sipariş edilen bölgeye gitmek üzere kargo şirketlerine teslim ediliyor. Kargo şirketleri ise teslimatı istenilen adrese götürüyor. Fakat istenilen üründen depoda kalmadıysa, tabi ki de yurt dışından gelmek zorunda. Fakat bu seferde gelme süresi oldukça uzun oluyor. Süre uzayınca ücrette biraz olsun artıyor. Sonuçta ”vakit nakittir.” demişler. Çoğu insan tam da bu yüzden App Store mağazalarını tercih etmiyor. Türkiye de ise sadece bir tane deposu bulunuyor ve şirketin kurulduğu yer ise İstanbul şehridir. Yani İstanbul’dan alışveriş yapan bir insana paketler daha çabuk iletiliyor.

App Store’dan Alınan Ürünler Ne Zaman Gelir?

App Store’dan alınan ürünler en fazla on beş iş günü içerisinde kargo şirketine teslim edilir. Kargo şirketleri daha hızlı olduğundan iki iş gününde de teslimatı yapar.