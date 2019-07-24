Xiaomi MUIU 10.3.6 güncelleme yorumları

Xiaomi kısa bir süre önce MIUI 10.3.5 versiyonunu yayınlamıştı. Bu versiyona daha alışamadan 10.3.6 geldi. Peki bu güncelleme ile ne kazandık?

Sistem optimizasyonu ve bildirim çubuğu için güncelleme geldiğini göreceksiniz. Ayrıca Haziran 2019 güvenlik yamasıda geldi. Xiaomi güncelleme konusunda çok hızlı destek veren bir markadır. Xiaomi forumlarında yöneticiler herhangi bir güncellemede şikayet alırsa hemen düzeltme yapıp tekrardan güncellemeyi gönderiyorlar. Xiaomi MUIU 10.3.6 güncellemesi OTA olarak yayınlandı.

GÜNCELLEME YAPAN ZİYARETÇİLERİMİZDEN PERFORMANS, BATARYA VE ISINMA DURUMLARI HAKKINDA YORUMLAR BEKLİYORUZ.

Not: Bu sürümü indirmek için 269 MB alana ihtiyaç duyuyor. Güncelleme yapmadan önce lütfen şarj oranınız % 25 seviyesinde olsun. Güncelleme yapılırken telefon kapanırsa sıkıntı yaşarsınız.

Xiaomi yazılım güncelleme nasıl yapılır?

Telefondan Ayarlar-Telefon hakkında-Sistem güncelleme adımlarını takip ediniz. Güncellemeleri kontrol ettiğinizde yeni sürüm karşınıza çıkacaktır.