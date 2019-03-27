Room atma nedir?

Root Atma ve Kök Dizine Erişim Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Root atma ya da Türkçesi, kök dizine erişim sağlama işlemi olarak bilinen bir işlemdir.

Mobil cihazlar için kullanılan işletim sistemi üzerine tam denetim sağlamanızı sağlayan bir işlemdir.

Şimdi bazı kullanıcılar diyecekler ki, ben telefonumda zaten istediğim her şeyi yapabiliyorum ama gerçek maalesef bu şekilde değil. Mobil telefonlarda üreticilerin istediği ya da izin verdiği kadar denetim sahibiniz.

Bunun sebebi ise, Android sürümünden kaynaklanır. Her üretici Android kullansa da, gerek ara yüzleri gerekse yerleşik olarak kullandıkları bazı uygulamalar müdahale etmenize izin vermez.

Bunun sebebi ise, kendi özelleştirdikleri ara yüzleri ve yerleşik uygulamalarının kullanılmasını sağlamaktır.

Böylece hem kullanıcıların alışkanlıklarının yerleşmesini sağlamak hem de yerleştirdikleri uygulamaların kullanılmasını sağlamaktır.

Elbette bu yerleşik uygulamaların kötü olduğu anlamına gelmemektedir, ancak bazı gereksiz uygulamalar telefonunuzu yavaşlatabileceği gibi, gereksiz şekilde yer kaplamaktadır.

Bir akıllı telefon ile birçok şey yapılabilir, ancak mobil cihazlar marka ve modellerine göre farklı Android sürümleri kullanırlar. Bu sürüm kaynaklı farklılıklar ise size yerleşik bazı uygulamaları kullanma zorunluluğu doğurmaktadır.

Eğer Root atılmamış bir telefon kullanıyorsanız, bu yerleşik uygulamaları kaldıramazsınız veya farklı bir şekilde kök dizine erişmeniz gereken işlemleri yapamazsınız.

Bir telefona Root atarak bu uygulamalar üzerinde erişim sağlayabilirsiniz. Root Atma bir telefonda yönetici olarak her alana tam yetki ile müdahale etmenizi sağlar.