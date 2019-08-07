Basit anlatım: Android Telefon Yedekleme Nasıl Yapılır?

Android telefonlarda yedekleme yapmak için, öncelikle telefondan ‘Google Play’ uygulaması açılmalı ve bu uygulamaya ‘Super Backup’ adresi yazılmalıdır.

Daha sonra,’Super Backup’ uygulamasının telefona yüklenmesi gerekir. Telefona yüklendikten sonra, söz konusu uygulama sayesinde farklı uygulamaları, mesajları, kişileri, fotoğrafları, yer imlerini, arama kayıtlarını ve takvimleri telefona yedeklemek mümkün olur. ’Super Backup’ uygulaması dışında Dropbox uygulaması, OneDrive uygulaması ve Google Drive uygulaması sayesinde de Android telefonlara yedekleme yapmak mümkündür.

Dropbox Uygulaması Nedir?

Android telefonlarda yer alan dosyaların yedeklenmesine olanak tanıyan uygulamaya Dropbox Uygulaması denir.

Dropbox Uygulamasının Özellikleri Nelerdir?

Dropbox uygulamasının özellikleri, kendi içerisinde 9 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Dropbox uygulaması, bağımsız olarak kullanılabilen bir uygulamadır.

2)Bu uygulama, Windows işletim sistemlerinde, Macintosh işletim sistemlerinde, İOS işletim sistemlerinde ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilen bir uygulamadır.

3)Söz konusu uygulama sayesinde, tüm veriler yüklenebilir.

4)Dropbox uygulaması sayesinde, tüm veriler diğer kişiler ile paylaşılabilir.

5)Bu uygulama sayesinde, tüm veriler yeniden düzenlenebilir.

6)Söz konusu uygulama sayesinde, tüm fotoğrafları tek bir tuş ile silmek mümkündür.

7)Dropbox uygulaması sayesinde tüm fotoğrafları tek bir tuş ile paylaşmak mümkündür.

8)Bu uygulama sayesinde, tüm dosyaları başka bir telefona taşımak mümkün olur.

9)Söz konusu uygulama sayesinde, tüm dökümanları başka bir telefona taşımak mümkündür.

OneDrive Uygulaması Nedir?

Android telefonlarda yer alan dosyaların yedeklenmesine olanak tanıyan ve Microsoft firması tarafından geliştirilen uygulamaya OneDrive Uygulaması denir.

OneDrive Uygulamasının Özellikleri Nelerdir?

OneDrive uygulamasının 6 tane özelliği vardır.

1)OneDrive uygulaması sayesinde, tüm dosyaları tek bir yerden yönetmek mümkündür.

2)Söz konusu uygulama sayesinde, bazı bağlantılar yardımı ile tüm dosyalar paylaşılabilir.

3)Bu uygulama sayesinde, paylaşılan tüm dosyaları görüntülemek mümkün olur.

4)OneDrive uygulamasında çapraz platform desteği vardır.

5)Çapraz platform desteği sayesinde, söz konusu uygulamaya tüm mobil cihazlar ile erişilebilir.

6)OneDrive uygulaması sayesinde, üzerinde çalışılan verilere kolay bir biçimde ulaşmak mümkün olur.

GoogleDrive Uygulaması Nedir?

Android telefonlarda yer alan dosyaların yedeklenmesine amacı ile Google firması tarafından geliştirilen uygulamaya GoogleDrive Uygulaması denir.

GoogleDrive Uygulamasının Özellikleri Nelerdir?

1)GoogleDrive uygulaması sayesinde, tüm dosyalar tek bir yerde saklanabilir.

2)Bu uygulama sayesinde, saklanan tüm dosyalara her yerden ulaşılabilir.

3)Söz konusu uygulama sayesinde, ulaşılan tüm dosyalar diğer kişiler ile paylaşılabilir.