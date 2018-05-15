Android telefonda Yasaklı sitelere giriş

Bir ziyaretçimiz info@teknoscrool.com mail adresimize Android işletim sistemli bir telefon kullandığını ve yasaklı sitelere nasıl girebileceği konusunda yardım istemiştir.

Yasaklı sitelere giriş yapmak için mecburen 3.parti uygulamaları kullanmanız gerekmektedir. Tabi bu 3.parti uygulamalarının birçoğu kayıt gerektirmektedir.

Bizde bu kayıt isteme olaylarına pek yanaşmadığınız için sizlere VPN Master uygulamasını öneriyoruz.

Google PlayStore’da 30 milyondan fazla indirilen bu uygulama ücretsiz ve sınırsız olarak hizmet sunmaktadır. Ayrıca bu uygulama sizden herhangi bir kayıt istememektedir. Genellikle diğer uygulamaların birçoğu kayıt ve bir süre sonra ücretli sürümlerine geçmeleri için kısıtlamaları mevcuttur.

Bu VPN master uygulamasının tek dezavantajı olarak reklamların sıklığıdır. Çoğu kullanıcının en çok şikayet ettiği nokta reklamların yoğun olmasıdır. Google PlayStore’da bu şikayeti dile getirenlere verilen yazılımcı şirketin cevabı ise VIP üyeliği satın alın olmuştur. Günümüzde artık ugulamaların ücretli versiyonları bulunmaktadır. Ücretsiz olarak hizmet verenlerde gelirlerini reklamlardan sağlamaktadır.

Bizim önerimiz uygulamayı çok sık kullanıyorsanız ücretli olarak satın alın. Sadece VPN için değil diğer uygulamalar içinde geçerlidir.

Bilgilendirme: Aşağıdaki uygulama Google PlayStore linkidir. Teknoscrool.com olarak herhangi bir illegal uygulama paylaşımı yapmamaktayız.

VPN Master indir

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