Android DNS değiştirme

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Android bir telefonun veya bir bilgisayar işletim sistemidir. Son günlerde özellikle akıllı saatlerle gündeme geldi. Android olmadan her hangi bir teknolojik cihaz çalışmaz.

Android akıllı telefonların, diz üstü bilgisayarların, masa üstü bilgisayarların ve akıllı saatlerin kalbidir. Android sürümü denen olay ne kadar yüksek olursa akıllı telefonların, diz üstü bilgisayarların, masa üstü bilgisayarların ve akıllı saatlerin özellikleri o kadar artar.

Android İndirilir Mi?

Güncelleme hiç bir yerden indirilmez. İnternet olsun olmasın telefona şirket tarafından gönderilir. DNS tüm Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların, diz üstü bilgisayarların, masa üstü bilgisayarların ve akıllı saatlerin veri alıcısıdır. Bu veri alıcısı değiştirirken bozulabilir. Eğer bozulursa yüzlerce liralık bir masrafla karşılaşabilir. Bu yüzden DNS ayarında bir sorun varsa, bozmadan yetkili bayiye veya yetkili servise cihaz götürülmelidir. Eğer DNS ayarları değiştirilmek isteniyorsa yapılacak bir kaç adım var demektir. Android DNS ayarını değiştirme yöntemleri saymakla bitmez. Fakat bu yöntemlerden ilki çok basit.

DNS Değiştirme Metodu

Öncelikle Android cihaz bir ağa bağlanmalıdır. Hemen sonra ayarlar kısmına gidilmelidir. Oradan Wi-fi seçeneğine basılmalıdır. Daha sonra kablosuz butonuna basılmalıdır. Bağlı olan ağa bir kaç saniye dokunulması gerekir. Hemen ardından ağ ayarlarını yönet seçeneği gelecektir. Bu bildiriye basılmalıdır. Ekranda beliren bildiriye DNS 1 ve DNS 2 yazar. DNS 1 ve DNS 2 yazan yere numara girilerek, Android’in dns ayarı değiştirilir. İlk yöntemden sonra ikinci yöntem geliyor. İkinci yöntem biraz karışıktır.

Eğer harfiyen yapılmazsa telefon sonsuza kadar bozulabilir. Bu gibi durumda ilk yöntem şiddetle tavsiye edilir. Yoksa telefoncular da yüzlerce liralık masrafla karşılaşılır. İkinci yöntem ilk olarak root gerektirir. Daha sonra telefon ekranı açılır. Daha sonra birinci yöntem yine takip edilir. Bu günlerde dünya sanal ortamdan yönetildiği için, büyük veya küçük tüm devletlerin bu sektöre yönelmesi gerekir.