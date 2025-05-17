Xiaomi Mi 11T PUBG Mobile kaç FPS ile oynanıyor?

Xiaomi Mi 11T telefonu PUBG Mobile oyununda 120 FPS’e kadar çıkmaktadır. Game Turbo uygulamasını çalıştırdığınızda performans artırma yaptığınızda 120 FPS’e kadar çıkıyor.

Xiaomi 11T, PUBG Mobile performansı açısından değerlendirildiğinde, MediaTek Dimensity 1200 işlemcisi, 8 GB LPDDR4x RAM ve 120 Hz AMOLED ekranıyla genellikle iyi bir deneyim sunar. Ancak, detaylı incelemeler ve kullanıcı geri bildirimleri, cihazın PUBG performansını daha net anlamak için faydalı. Aşağıda, Xiaomi 11T’nin PUBG Mobile performansı hakkında kapsamlı bir değerlendirme sunuyorum:

Teknik Özellikler ve PUBG Performansı

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 (6 nm), 1+3+4 çekirdek yapılandırmasıyla (1x Cortex-A78 @ 3.0 GHz, 3x Cortex-A78 @ 2.6 GHz, 4x Cortex-A55 @ 2.0 GHz) ve Mali-G77 MC9 GPU. Bu, üst seviye bir orta segment işlemci olup, PUBG gibi grafik yoğun oyunları yüksek ayarlarda çalıştırabilir, ancak Snapdragon 888 (11T Pro’da kullanılan) kadar güçlü değil.

Ekran: 6.67 inç, 120 Hz AMOLED, 2400×1080 piksel. Yüksek yenileme hızı, PUBG’de akıcı bir görüntü sağlar, ancak oyun ayarlarına bağlı olarak 120 FPS desteği sınırlı olabilir.

Depolama: UFS 3.1, hızlı yükleme süreleri sunar (128 GB modelde 4 KB rastgele okuma/yazma biraz daha yavaş olabilir).

Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj. Yoğun oyun seanslarında iyi bir pil ömrü sunar (ortalama 7-10 saat ekran süresi)