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“Split Fiction” oyununu X360CE ile bağlamak
“Split Fiction” oyununu X360CE ile bağlamak, desteklenmeyen bir kontrol cihazını (örneğin, genel bir gamepad) Xbox 360 kontrolcüsü gibi tanınmasını sağlayarak oyunda kullanmana olanak tanır. Split Fiction, 6 Mart 2025’te çıkan bir co-op oyun olduğu için X360CE ile bağlama işlemi, diğer oyunlarla benzer bir süreç izler.
Gereksinimler
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Split Fiction’ın PC sürümü (Steam, EA App veya Epic Games Store üzerinden).
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X360CE’nin en son sürümü (32-bit veya 64-bit, oyunun sürümüne bağlı).
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Çalışan bir kontrol cihazı (USB veya Bluetooth ile bağlı).
Adım Adım Bağlantı Süreci
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X360CE’yi İndir:
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X360CE’nin resmi sitesinden (github.com/x360ce/x360ce) en son sürümünü indir. Split Fiction 64-bit bir oyun olduğu için “x360ce_x64.exe” dosyasını içeren ZIP dosyasını seç.
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ZIP dosyasını çıkart (örneğin, masaüstüne).
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Oyun Klasörünü Bul:
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Split Fiction’ın kurulu olduğu dizini aç.
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Steam için: Steam kütüphanesinde oyuna sağ tıkla > “Yönet” > “Yerel Dosyalara Göz At”.
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EA App için: Genelde C:\Program Files\EA Games\Split Fiction gibi bir yolda olur.
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Oyunun ana yürütülebilir dosyasının (genellikle SplitFiction.exe) bulunduğu klasörü not et.
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X360CE Dosyalarını Kopyala:
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İndirdiğin X360CE ZIP dosyasındaki x360ce_x64.exe ve diğer dosyaları, Split Fiction’ın ana klasörüne (exe’nin yanına) kopyala.
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X360CE’yi Çalıştır:
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x360ce_x64.exe dosyasını sağ tıkla ve “Yönetici olarak çalıştır” seçeneğiyle başlat.
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İlk açılışta “xinput1_3.dll bulunamadı” uyarısı çıkarsa, “Create” (Oluştur) butonuna bas. Bu, gerekli DLL dosyasını otomatik olarak oluşturur.
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Kontrol Cihazını Yapılandır:
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Program, bağlı kontrol cihazını algıladığında “New device detected” (Yeni cihaz algılandı) mesajı çıkar. “Next” (İleri) butonuna basarak otomatik ayarları internetten aratabilirsin.
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Eğer otomatik ayar bulamazsa:
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“Controller 1” sekmesinde kontrol cihazının tuşlarını manuel olarak eşleştir (örneğin, sol analog için yön tuşları, A/B/X/Y için düğmeler).
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“Auto” butonuna basarak varsayılan ayarları uygulayabilirsin.
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DLL Dosyalarını Çoğalt:
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X360CE, xinput1_3.dll oluşturur ama Split Fiction farklı bir XInput sürümü kullanabilir (örneğin, xinput1_4). Bu yüzden:
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xinput1_3.dll dosyasını kopyala ve adını xinput1_4.dll, xinput1_2.dll, xinput1_1.dll ve xinput9_1_0.dll olacak şekilde çoğaltıp aynı klasöre yapıştır.
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Oyunun hangi XInput sürümünü kullandığını bilmiyorsan, hepsini eklemek güvenlidir.
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Ayarları Kaydet:
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Tüm tuş atamalarını yaptıktan sonra “Save” (Kaydet) butonuna bas ve X360CE’yi kapat.
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Oyunu Test Et:
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Split Fiction’ı başlat (Steam veya EA App üzerinden).
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Kontrol cihazının çalışıp çalışmadığını kontrol et. Co-op modunda yerel oynuyorsan, ikinci oyuncunun kontrol cihazını da aynı şekilde “Controller 2” sekmesinden ayarlayabilirsin.
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Ek İpuçları
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Split Screen için: Split Fiction yerel co-op destekler. İki kontrol cihazı bağlayacaksan, X360CE’de her birini ayrı bir kontrolör (Controller 1 ve Controller 2) olarak tanımla.
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Sorun Çözme:
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Eğer kontrol cihazı tanınmazsa, USB kablosunu çıkarıp takmayı veya farklı bir port denemeyi unutma.
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Oyunun 64-bit olduğunu doğrula; yanlış sürüm X360CE kullanırsan çalışmaz.
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Performans: X360CE’nin “Hook Mode” ayarını “Compatibility” olarak değiştirirsen bazı oyunlarda daha iyi çalışabilir.
Sonuç
Bu adımları takip ederek Split Fiction’da X360CE ile kontrol cihazını bağlayabilirsin