“Split Fiction” oyununu X360CE ile bağlamak, desteklenmeyen bir kontrol cihazını (örneğin, genel bir gamepad) Xbox 360 kontrolcüsü gibi tanınmasını sağlayarak oyunda kullanmana olanak tanır. Split Fiction, 6 Mart 2025’te çıkan bir co-op oyun olduğu için X360CE ile bağlama işlemi, diğer oyunlarla benzer bir süreç izler.