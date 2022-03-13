Robux kod girdim fakat para gözükmüyor?

Bildiğiniz üzere elimizden geldiği kadar sizlerden gelen destek sorularını yanıtlamaya çabalıyoruz. Bugün bir ziyaretçimiz bize attığı bir soruyu sitemizde çözümü ile birlikte yayınlamak istedik.

Soru: Merhabalar. E-Ticaret sitesi üzerinden çocuğuma 800 Robux aldım. SMS olarak gelen kodu oyun içinde girdim fakat roblox olarak gözükmedi. Acaba kullanılmış bir kod mu geldi yoksa ben mi yapamadım bir türlü çözemedim. Desteğiniz bekliyoruz.

Cevap: Gelen kodunuz kullanılmamış bir koddur. Siz büyük ihtimal dönüştürmeyi unutmuşsunuz.

Robux kodu Roblox.com’a nasıl girilir?

Robux satın aldığınızda kod size mesaj olarak ya da mail olarak gelecektir.

Roblox sitesine giriş yapınız.

Ekran görüntüsündeki gibi “Gift Cards” kategorisine giriş yapınız. Daha sonra aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi işlemlere devam ediniz.

Ok işareti ile belirttiğimiz “Redeem Card” butonuna basınız.

Size gelmiş olan kodu yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi alana yazınız ve Redeem tuşuna basınız. Kodu doğru girdiğiniz işleminiz başarılı olacaktır.

Son olarak kodu doğru girdiğinizde Convert tuşuna basmayı unutmayınız.