Resimli anlatım ile PUBG Mobile kariyer sonuçları

PUBG Mobile arayüz güncellemesi geldikten sonra kariyer sonuçlarına nasıl bakılacağı konusunda zorluk çekilmektedir. Yeni arayüzde maalesef bu durum oldukça büyük bir karışıklık yaratmıştır.

Teknoscrool.com olarak sizlere PUBG Mobile kariyer sonuçlarına nasıl bakacağınız konusunda resimli anlatım yapmak istedik. Resimli anlatım ile rahatça menüye ulaşabilirsiniz.

PUBG Mobile kariyer sonuçları nerede?

İlk olarak PUBG Mobile ana bölümüne giriş yapınız.

Daha sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde ok işareti ile gösterilmiş kısma tıklayınız.

Bu kısma bastıktan sonra sadece tek bir işlem kaldı. Yine eklediğimiz ekran görüntüsündeki bölüme tıklayınız.

Kırmızı kare içine aldığımız yere tıkladığınızda bir menü açılacaktır. Bu menüden Kariyer sonuçlarına tıkladığınız zaman son yaptığınız maçların istatistiklerine ulaşabileceksiniz. Eğer resimli anlatım ile yapamayan olursa lütfen bize yorum olarak yazınız. Sizlere kısa bir video çekip göndeririz.