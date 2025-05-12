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Rampage v987 direksiyon titreşim kapatma (kesin çözüm)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji12 Mayıs 2025
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Rampage V987 direksiyon seti satın aldık. Ürün fiyatına göre oldukça kaliteli ve kullanışlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyun oynamaya başladığınızda ilk kurulum sonrasında direksiyon titreşim kuvveti çok rahatsız edici seviyede geliyor. O kadar kuvvetli ki sabitlediğiniz masayı bile sallıyor. Kullanıcıyı da çok rahatsız etmektedir. İlk başta oyun ayarlarından kapatmayı denedik. Assetto Corsa oyunundan bir türlü bulamadık. En son olarak kullanma kılavuzunda direksiyon setinin kendi uygulamasını kurduk. Uygulamayı kurduktan sonra direksiyon setinin yanına gelince otomatik olarak bağlanıyor. Bu uygulama ile titreşimi kapatıyorsunuz. Ya da istediğiniz orana göre ayarlayabilirsiniz .

Uygulamayı telefona kurduktan sonra cihaza otomatikman bağlanıyor. Kuvvet geri bildirim ayarlarından kapatabiliyorsunuz. Eğer yapamazsanız bize yorum olarak yazın yardımcı olalım.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji12 Mayıs 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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