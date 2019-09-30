PUBG’nin tek eksiği video konferans

PUBG Mobile oyunu son yılların en çok ilgi gören oyunu olduğuna hiç şüphe yok.

Bu oyunun başarısı altında gerçekçi savaş sahneleri ve stratejileri sayesinde olmaktadır. Tabi yapımcı şirketin yaptığı grafiksel kalite ve etkinlikler sayesinde kısa sürede akıllı telefon mobil oyunlar kategorisinde zirveye oturdu. Bu oyunu etkileyen yada oyuncuların zevkini kaçıran kişiler hileciler olmaktadır.

Yapımcı şirket hilecilere karşı büyük önlemler alsada virüs gibi hemen yeni hileciler türemektedir. Genel olarak banladıkları oyuncuların listesi yayınlıyorlar. Fakat bunları banlamak bir işe yaramıyorki. Hemen yeni kullanıcı adı alarak yeniden giriş yapıyorlar. Bizim bu konuyu açmamızdaki amaç oyunun tek eksik özelliği kesinlikle video konferans olmaktadır.

4 kişi gruba girdiğinizde sesli olarak görüşebiliyorsunuz. Lobi kısmında video konferanslı bir özellik olsa oyun daha renkli olacağına hiç şüphe yok. Belki ilerleyen zamanlarda gelebilir.