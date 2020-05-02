PUBG yeni sezonda hileciler zirve yapıyor

PUBG Mobile’da hilecileri rapor ettiğinizde lobi’de ban kategorisi altında şikayet süresini takip edebilirsiniz.

Eskiden böyle bir kategori yoktu. Sadece hilecileri şikayet ediyorduk. PUBG Mobile yapımcı şirketi Tencent bu ban kategorisini oluşturarak oyuncularına hilecilere karşı büyük önem verdiklerini gösterdi.

İlk zamanlar yaptığınız şikayetler arada sırada cevap geliyordu. Fakat son 1-2 haftadır hileci olduğuna kesin inandığınız % 100 hileci olduğunu ölüm tekrarı ile anladığınız kişiyi rapor ettiğinizde bile artık hiç dikkate alınmıyor gibi gözükmektedir. BAN kategorisine girdiğinizde şikayet ettiğiniz kişiye ilk başta işleniyor ibaresi yazmaktadır. Belli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak şüpheli olarak işaretlendi ve takip edilecek yazıyor. Sonra ortadan kalkıyor.

Hemen ban şikayetlerine cevap verilmesini zaten beklemiyoruz. Günde milyonlarca kişi oynuyor ve her oyuncunun birden fazla şikayet ettiğini düşünürseniz milyarlarca şikayeti incelemeleri gerekiyor.