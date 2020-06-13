PUBG Mobile’da hafta sonu hileciler daha fazla oluyor

PUBG Mobile oyunu her sezon birbirinden güzel güncellemeler ile geliyor. Genel olarak silah kaplaması ve kıyafet üzerine baya bir çalışma yapılıyor. Ama nedense bir türlü hilecilere karşı çözüm bulunmuyor.

Artık hilesiz bir oyunu bitiremiyorsunuz. Siz istediğiniz kadar iyi oynayın, iyi silahlara sahip olun farketmiyor. Röntgen hilesi ve otomatik nişan hilesi yapanlar sizi çok rahat bir şekilde öldürebiliyor. Bizde PUBG Mobile oynadığımız için garip ama dikkatimizi çeken bir durumu anlatmak istedik.

Hafta içi ile hafta sonu arasında hileci sayılarında artış oluyor. Hafta içi oynadığımızda hilecilere çok fazla denk gelmiyoruz. Ama hafta sonu muhteşem derecede hileciler oluyor. Hafta sonu olduğu için yapımcı şirkette herhalde hile kontrolü yapanlar hafta sonu tatiline gittiği için yada sayılarını azalttıkları için kontrolleri gerektiği gibi yapamıyorlar. Hafta içi hilecilere denk gelme olasılığı daha düşük olduğunu gördük.

Sizin düşünceniz?