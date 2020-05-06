PUBG mobile ücretsiz premium sandık alma

PUBG Mobile oyununda en güzel kıyafetler, araç ve silah kaplamaları premium sandıklardan çıkmaktadır. Premium sandıklara UC (para) karşılığında satın alabilirsiniz. Tabi birde ücretsiz olarak premium sandık alma yöntemi bulunmaktadır.

Aslında birçok kişi bu yöntemi biliyor ama biz yinede bilmeyen vardır diye anlatmak istiyoruz.

Premium sandıkları ücretsiz alabilmek için gümüş harcayabilirsiniz. Gümüşleri birçok yerde kullanabileceğiniz gibi günde 5 adet premium sandık almak içinde kullanabilirsiniz. 24 saat içerisinde 100 gümüş karşılığında 5 adet premium sandık alabilirsiniz.

PUBG Mobile ücretsiz sandık nasıl alınır?

İlk olarak aşağıdaki resimde gözüktüğü üzere lobideyken “Shop” butonuna basınız. Shop bölümü alışveriş yapabileceğiniz bir platformdur.

Shop bölümüne girdiğinizde bir alt resimdeki gibi “Ödülleri Al” kategorisine giriş yapınız.

Ödülleri Al kategorisinde girdiğinizde bir pencere açılacaktır. Siz bu sayfada en aşağıya ineceksiniz. Bu bölümde yukarıdaki resimde gözüktüğü gibi “Premium sandık kuponu” alabileksiniz. Sadece 24 saatte 5 adet alabiliyorsunuz. Premium sandığın hemen solundaki klasik sandık kuponu alabilirsiniz.