PUBG Mobile oyunda eşleşme olmuyor

Bu yazımızda size başımıza gelen bir sorun hakkında bilgilendirmek istedik.

PUBG Mobile oyununa bugün 4’lü takım olarak girdiğimizde devamlı olarak tek kişi olarak oynadık. Bir türlü takımı 4’lü yapamadık. Aklımıza acaba liyakat cezası mı aldık diye düşündük. Profilimize girdiğimizde herhangi bir liyakat cezası almadığımızı gördük. Bildiğiniz üzere belli bir liyakat ceza puanı sonrasında eşleşmeli oynayamıyorsunuz.

Oyuna birçok kez giriş çıkış yaptık ama hep tek kişi oynadık. Son çare olarak oyunu 2 kişilik yaptık ve eşleşme sağlandı. Bu oyunu tamamladıktan sonra 4’lü takıma girdiğimizde herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Belki bu bizim yaşadığımız geçici bir sorun olabilir. Ama 2 kişilik oyundan sonra düzeldiği için bu sorun ile başka karşılaşan olur diye yazmak istedik. Bu durum ile karşılaşan olursa ve bu çözüm yöntemini deneyen olursa bize geri bildirim yapabilirse çok memnun oluruz.