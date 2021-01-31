PUBG mobile hile konusunda otomatik nişanı engelleyemiyor

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PUBG Mobile akıllı telefonlarda en çok oynanan oyun olduğunu herkes bilmektedir. Dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan bu oyun hilecilerden dolayı zorluk yaşamaktadır.

Yapımcı şirket Tencent yavaş yavaş hilecilere karşı daha önceleyici tedbirler almaya başladı. Önceki sezonlarda röntgen hilesi kullananların sayısı oldukça fazlaydı. Bu sezon röntgen hilesine neredeyse denk gelmiyorsunuz. Fakat bu sefer otomatik nişan hilesinde artış olmaya başladı.

Daha önce röntgen hilesini kullananlar banlandıklarını anladıktan sonra sadece otomatik nişan kullanmaya başladı. Normal şartlarda otomatik nişan hilesini kullananlar sürekli düşmanlarını kafadan vurduğu zaman sistem otomatik olarak hile olduğunu algılıyor ve banlıyor.

Otomatik nişan hilesini kullananlar ise bu işe başka türlü bir çare bulmuş gibi gözüküyor. Geçen gün bir oyuncu ile denk geldiğimizde otomatik nişan hilesini kullandığını, sistem otomatik olarak algılamaması için düşmanları sürekli olarak kafadan vurmamaya ayarladıklarını söyledi. Zaten siz oynarken uzak mesafeden aldığınız mermiler ile karşı tarafta hile olup olmadığını rahatlıkla anlayabiliyorsunuz.

Yüzde 30 kafaya yüzde 70 diğer bölgelere vuruş oranı ayarlamışlar. Bu sayede sistem otomatik olarak algılamıyormuş. Ancak oyuncu ban şikayeti yaptıktan sonra video incelemesi ile ortaya çıkıyormuş. Günde milyonlarca kişinin oynadığı bir oyunda hile yapanların videosunu yetkili bir kişinin izleyip incelemesi ise uzun sürüyor.

PUBG mobile yapımcı şirketi Tencent’in bu hile yöntemine de karşı önleme alması gerekiyor.