PUBG lobide silah ve çanta kapatma

Bu yazıda PUBG Mobile oynayanlar için güzel bir bilgi vermek istiyoruz. Oyunu oynayanlar daha önce kesin görmüştür. Lobiye geldiğinizde karakterin üstünde çanta ve silah gözükmemektedir. Haliyle bu durum diğer başka kişiler arasında farklılık yaratmaktadır. Eğer sizde lobide çanta ve silah kapatma nasıl yapılır konusunda araştırma yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

PUBG Mobile lobi silah ve çanta kapatma adımları

İlk olarak PUBG Mobile oyunu açınız.

Daha sonra ekranın alt kısmında yer alan “Envanter” butonuna basınız.

Envanter’e girdiğiniz aşağıdaki ekran görüntüsü çıkacaktır.

İşaretli olan butona tıkladığınız karşınıza bir menü çıkacaktır.

Bu menüde silah kapatma, çanta kapatma gibi bazı seçenekler çıkmaktadır. Siz bu kısımdan istediğinizi kapatabilir yada istediğinizi açabilirsiniz.

Tekrar çanta ve silah göstermek istiyorsanız yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz.