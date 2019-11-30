PUBG Lite Sistem Gereksinimleri

Bildiğiniz üzere birçok ülkede sevilerek ve zevkle oynanan PUBG Lite artık Türkiye’de. Fakat akıllarda bir soru var. Acaba oyunun sistem gereksinimleri ne kadar? Bu makalede size bunun cevabını vereceğim. Bu oyunu açmak ve oynamak için Windows 7,8 ve 10 sürümüne sahip olmanız gerekiyor.

Oyunu açabilmek için en kötü olasılıkla i3 bir CPU’ya sahip olmanız şart. Oyunun sorunsuz açılıp kasmalar yapmaması için ise bilgisayarınızın en az 4 GB RAM’e sahip olması gerekiyor. Ayrıca oyunun size önerdiği sistem gereksinimleri ise en kötü i5 bir işlemci ve en az 8 gb RAM olarak görülüyor.

Pubg Lite Kaç Gb?

Adada hayatta kalma oyunu olan bu oyun, kapladığı alan ile de dikkatleri üzerine çekmiş durumda.Bu mükemmel oyun bilgisayarlarınızda sadece 4 gb alan kaplıyor. Bu alan böylesine mükemmel ve kaliteli bir oyun için çok düşük ve küçük bir alan olarak görülüyor.

Pubg Lite Sistem Gereksinimi

Ücretsiz mükemmel ve harika ötesi olan bu oyunun sisteminin gereksinimleri de çok konuşuluyor. Bu arada bu gereksinimler de belli oldu. Oyunun açılması ve oynanması için bu gereksinimlere masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarınız sahip olması şart. İşte Pubg Lite oyununun sistem gereksinimleri:

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit olmalı.

İşlemci: Intel Core i3 2,4 GHz olmalı.

Bellek: 4 GB belleğe sahip olmalısınız.

Grafik işlemci: Güzel bir görüntü alabilmek için en az Intel HD Graphics 4000 grafiğe sahip olmalısınız.

Depolama alanı: 4 GB depolama alanınız olmalı.

DirectX sürümü: DirectX 11 sürümü ile bu oyunu açabilirsiniz.

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Minimum sistem gereksinimlerinde olduğu gibi Windows 7/8/10 ve 64 bit olmalı.

İşlemci: İşlemci minimumun bir seviye üstü yani Intel core i5 2,8 GHz olmalıdır.

Bellek: Kasma ve donmaların olmaması oyunun çökmemesi için 8 GB.

Grafik İşlemci: Grafik işlemcisi ise NVIDIA GeForce GTX 6600 yada bunun yerine güzel bir grafik görüntüsü almak için AMD Radeon HD 7870 olabilir.