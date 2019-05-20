PUBG Lite çıkış tarihi belli oldu

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Son yılların favori oyunlarından olan PUBG’nin düşük performansa sahip bilgisayarlar için olan versiyonun Türkiye çıkış tarihi belli oldu.

Bildiğiniz üzere PUBG Lite ön kayıtları mayıs ayının başında başlamıştı. Ön kayıt yaptıran kullanıcılar 23 Mayıs‘ta oyuna kavuşacaklar.

PUBG lite deneyimi için ön kayıt ve oyunu indirmeniz gerekiyor. PUBG Lite ön kayıtları halen devam etmektedir. Eğer bu zaman kadar ön kayıt yaptırmadıysanız geç kalmadınız.

PUBG resmi internet sitesine girdiğiniz hesap oluşturup vermiş olduğunuz mail adresine gelen doğrulamayı tamamladıktan sonra ön kayıt işlemini yapmış olacaksınız.

PUBG Lite için minimum sistem gereksinimleri şöyle;

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Minimum İşlemci: Intel Core i3 2.4 Ghz / Tavsiye Edilen İşlemci: Intel Core i5 2.8 Ghz

Minimum RAM: 4 GB / Tavsiye Edilen RAM: 8 GB

Minimum Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 / Tavsiye Edilen Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870 ve üzeri

Sosyal medya üzerinden PUBG Lite için çok olumlu yorumlar geldiğini görüyoruz. Dolar fiyatlarından dolayı elektronik cihazların fiyatları oldukça arttı. PUBG için iyi bir bilgisayar almak çok maliyetli olduğu için PUBG Lite sürümün çıkması çok doğru bir karardır.