PUBG imza ekleme yapmak isteyenler buyursun

PUBG Mobile oyunu son yılların en çok oynana online savaş oyunudur. Her geçen sezon yeni özellikleri ile kullanıcılarına farklı anlar yaşatmaktadır. Biz bu yazıda sizlere PUBG Mobile imza yazısı nasıl eklenir konusunda bilgi vermek istiyoruz. Elimizden geldiği kadar resimli olarak anlattık. Yine de sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazmanız yeterli olacaktır.

İlk olarak PUBG Mobile oyununu açınız.

Daha sonra lobi bölümündeyken en sol üst köşede küçük kare şeklinde profil fotoğrafınıza tıklayınız.

Profil fotoğrafınıza tıkladıktan sonra yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi kare ile işaretlenmiş olan bölüme tıklayınız.

Daha sonra direk olarak etiket bölümü açılmaktadır. Örnek olarak ekran görüntüsü ekledik.

İmza bölümüne istediğiniz metni yazıp kaydet demeniz yeterli olacaktır.