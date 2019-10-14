PUBG gelen hile şikayetlerini dikkate alıyor!

PUBG Mobile oyunu son yılların en favori oyunudur. Bu başarılı oyunu maalesef hileciler gölgelemeye devam etmektedir. Her başarılı oyunu karalayan hileler olmaktadır. Yapımcı şirketler hilecileri engellemek için her türlü çabayı göstermektedir. Oyunlarında güncellemeler yaparak yada diğer oyuncuların hileci şikayetlerini dikkate alarak tedbir almaktadır.

Bildiğiniz üzere PUBG Mobile’da hileci olduğunuz kişileri basit bir şekilde rapor edebilmektesiniz. Şikayet gönderen genel olarak o kadar çok şikayet ediyoruz ama bu şikayetler dikkate alınıyor mu diye merak ediyorsanız bu yazımızda bu sorunun cevabını alabileceksiniz.

Geçtiğimiz günlerde bir hileciyi oyun üzerinden şikayet ettik. Bizde sizin gibi şikayetlerimize bakıyorlar mı diye merak ederken bir mesaj geldi.

Evet bu şekilde yaptığınız şikayetlerin sonucunu gönderen PUBG yapımcı şirketi Tencent teşekkürü hak ediyor. Sonuç olarak baktığımızda dikkate alındığımızın bilinmesi içimizi rahatlatıyor. İnşallah kökten hilecileri önlerler diyeceğimiz ama her geçen gün artmaya devam ediyor.