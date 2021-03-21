PUBG bekleme alanındaki silah kullanma kulakları yırtıyor

PUBG Mobile oyununa gelen güncelleme sonrasında bazı değişiklikler kullanıcıların canını oldukça sıkmaktadır. Zaten uzun zamandır hilecilerden dolayı oyunun çok fazla tadı kalmamıştı. Yapımcı şirket Tencent, arada sırada ufak güncellemeler yaparak hileciler azaltmayı başarıyor. Fakat bir süre sonra ise tekrardan artışa geçiyor.

Geçenlerde gelen güncelleme sonrasında oyuncular uçağa binmeden önce bekledikleri alanda silah kullanmaya başlayabildi. Bekleme alınında silahla birbirinizi vuramıyorsunuz, fakat çıkardığı gürültü insanın sinirlerini hoplatıyor. Bekleme alanında 30 saniye için silah kullanma modunu açan şirket ne amaç ile açtı anlayamıyoruz. İnsanları rahatsız etmekten başka hiçbir işe yaramayan bu güncellemenin derhal kaldırılması çok iyi olacaktır.

Daha önceden kızgın kuşlar güncellemesinde böyle kafa ütüleyici bir güncelleme olmuştu. Bir süre sonra kuşların seslerini azaltmışlardı. Bakalım bu bekleme alanında silah olayına nasıl bir çözüm bulacaklar göreceğiz.