PUBG 10 dakika BAN cezası

PUBG Mobile oyununda son zamanlarda PUBG 10 dakika ban sorunu yaşanmaktadır. Bu 10 dakika ban sorununun birden fazla sebebi olmaktadır. Fakat en çok ağ bağlantısı değiştirildiğinde yaşanmaktadır. Ağ bağlantısını değiştirdinizde PUBG güvenlik algoritması otomatik olarak algılıyor ve 10 dakika boyunca engel koyuyor.

Mesela oyuna başladığınızda Wi-Fi bağlantısını ile dakikalardır devam ediyorsunuz. Bağlantınızın yavaşladığını hissedip mobil veri bağlantısına geçeyim dediğinizde algoritma sizi yakalayabilir ve 10 dakika ban cezası verebilir. Fakat genellikle çok sık yakalamıyor ya da görmezlikten geliniyor.

Sonuç olarak PUBG Mobile 10 dakika BAN cezası aldığınızda, bu cezayı algoritma vermektedir. Yani size karşı herhangi bir şikayet bulunmuyor. Teknoscrool.com olarak bizde 3 yıldır PUBG Mobile oyunu oynuyoruz. Bugüne kadar ara ara wi-fi’den mobil veri bağlantısına geçtik. Hiç ceza almamıştık fakat geçtiğimiz aylarda bir kere aldık bu cezadan.