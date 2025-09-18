GTA 6 PS3’e gelir mi? PS3 sahipleri için kötü haber

GTA 6 PS3’e gelmeyecek. Rockstar Games’in resmi duyurularına ve mevcut bilgilere göre, Grand Theft Auto VI (GTA 6) sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için geliştiriliyor ve 26 Mayıs 2026’da bu platformlarda çıkacak. PS3, 2006 çıkışlı bir konsol ve 2025 itibarıyla 19 yıllık bir teknolojiye sahip; GTA 6’nın modern grafik ve performans gereksinimleri PS3’ü desteklemiyor. Önceki oyun GTA 5 PS3’te çıkmıştı, ancak devamı için Rockstar yeni nesil konsollara odaklandı. PC sürümü ise muhtemelen 2028’de gelecek, ama PS3 için herhangi bir plan yok.