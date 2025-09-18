Oyun Haberleri

GTA 6 PS3’e gelir mi? PS3 sahipleri için kötü haber

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Eylül 2025
0 Bir dakikadan az

GTA 6 PS3’e gelmeyecek. Rockstar Games’in resmi duyurularına ve mevcut bilgilere göre, Grand Theft Auto VI (GTA 6) sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için geliştiriliyor ve 26 Mayıs 2026’da bu platformlarda çıkacak. PS3, 2006 çıkışlı bir konsol ve 2025 itibarıyla 19 yıllık bir teknolojiye sahip; GTA 6’nın modern grafik ve performans gereksinimleri PS3’ü desteklemiyor. Önceki oyun GTA 5 PS3’te çıkmıştı, ancak devamı için Rockstar yeni nesil konsollara odaklandı. PC sürümü ise muhtemelen 2028’de gelecek, ama PS3 için herhangi bir plan yok.

Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

