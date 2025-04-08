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Prison Architect oyun hızı nasıl arttırılır?
Prison Architect oyununda oyun hızını artırmak, özellikle büyük hapishanelerde veya yavaş ilerleyen görevlerde oldukça faydalı olabilir. Oyunda hızı artırmanın birkaç farklı yolu var; hem oyun içi mekanikler hem de performans optimizasyonu açısından öneriler şöyle;
1. Oyun İçi Hız Kontrolleri
Prison Architect, oyun hızını manuel olarak ayarlamanı sağlayan bir sistemle gelir:
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Hız Çubuğu: Ekranın üst kısmında yer alan hız kontrol çubuğunu kullanabilirsin. Burada üç temel hız ayarı var:
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Normal Hız (1x): Standart oynanış hızı.
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Hızlı (2x): Oyunu iki kat hızlandırır.
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Çok Hızlı (5x): Oyunu beş kat hızlandırır (maksimum hız).
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Kısayollar: Klavyeden hızı değiştirmek için “Pause” (boşluk tuşu) ile oyunu durdurabilir, ardından “+” ve “-“ tuşlarıyla hızı artırıp azaltabilirsin.
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Olay Bekleme: Eğer hız artmıyorsa, oyun bir olayın tamamlanmasını bekliyor olabilir (örneğin, bir mahkumun gelmesi). Bu durumda olayı tamamlayarak hızın normale dönmesini sağlayabilirsin.
2. Performans Optimizasyonu
Eğer oyun hızı değil de performans (yani FPS düşüşleri) kastettiğin şeyse, bilgisayarın oyunu daha hızlı çalıştırması için şu adımları deneyebilirsiniz:
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Grafik Ayarlarını Düşür:
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Ayarlar menüsünden grafik kalitesini “Low” (Düşük) yap. Bu, özellikle büyük haritalarda FPS’yi artırır.
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“Render Quality” (İşleme Kalitesi) ve “Texture Quality” (Doku Kalitesi) gibi ayarları düşürmek yükü hafifletir.
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Harita Boyutunu Küçült:
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Büyük haritalar daha fazla CPU ve RAM kullanır. Yeni bir oyuna başlarken “Small” (Küçük) veya “Medium” (Orta) harita seçerek performansı artırabilirsin.
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Mahkum ve Personel Sayısını Azalt:
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Çok fazla mahkum ve personel varsa, oyun yavaşlayabilir. Gereksiz personeli işten çıkar veya mahkum kapasitesini sınırlı tut.
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Modları Kapat:
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Eğer Steam Workshop’tan mod kullanıyorsan, bazı modlar performansı düşürebilir. Modları devre dışı bırakıp oyunu test et.
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Arka Plan Uygulamalarını Kapat:
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Bilgisayarda çalışan diğer programları kapatmak, Prison Architect’in daha fazla kaynak kullanmasını sağlar.
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3. Hız Hissini Artırmak İçin İpuçları
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Zamanlanmış Görevleri Otomatikleştir: Örneğin, yemek servisi veya çamaşırhane gibi işleri iyi planlarsan, oyunun “bekleme” süreleri azalır ve akış hızlanır.
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Hızlı İnşa: Binaları ve objeleri yerleştirirken “Instant Build” (Anında İnşa) hilesini kullanabilirsin. Bunun için:
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Oyunu durdur (Pause).
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“Esc” menüsünden “Extras” > “Open Console” ile konsolu aç.
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Instant yazıp Enter’a bas. Bu, inşaat sürelerini sıfırlar (not: hile olduğu için başarımları devre dışı bırakabilir).
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Rutinleri Optimize Et: Mahkumların günlük programını (Regime) sadeleştirirsen, oyun daha az mikro yönetim gerektirir ve akıcı hale gelir.
Sonuç
Eğer kastettiğiniz oyun içi zaman hızı ise, hız çubuğunu 5x’e getirmek en hızlı çözüm. Ancak performans sorunları yaşıyorsan, grafik ayarlarını düşürmek ve haritayı sadeleştirmek en etkili yöntemler.