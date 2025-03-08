Oyun Haberleri

Oyunlarda FPS gösterme yazılımı hangisidir?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Mart 2025
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Oyunlarda FPS (Frame Per Second – Saniyedeki Kare Sayısı) göstermek için kullanabileceğiniz birçok yazılım var. İşte en popüler olanlar:

1. MSI Afterburner + RivaTuner Statistics Server (RTSS)

Avantajları:

  • Oyun içi FPS, GPU ve CPU sıcaklığı, kullanım oranları gibi detaylı bilgileri gösterir.
  • Ücretsizdir ve her ekran kartıyla çalışır.
  • GPU hız aşırtma (overclock) yapmaya da olanak tanır.
    🔗 MSI Afterburner İndir

2. Steam FPS Göstergesi

Avantajları:

  • Steam üzerinden oynanan tüm oyunlarda çalışır.
  • Kurulum gerektirmez, Steam Ayarları > Oyun İçi sekmesinden etkinleştirilebilir.
  • Hafif ve sistem kaynaklarını tüketmez.

3. NVIDIA GeForce Experience (ShadowPlay)

Avantajları:

  • NVIDIA ekran kartları için dahili bir çözümdür.
  • Oyun kaydı ve anlık FPS gösterme özelliği bulunur.
  • Alt + Z tuşu ile açılır.
    🔗 GeForce Experience İndir

4. AMD Radeon Software

Avantajları:

  • AMD ekran kartları için özel olarak geliştirilmiştir.
  • Oyun performans izleme ve FPS gösterme özelliği sunar.
  • Alt + R tuşu ile açılır.
    🔗 AMD Radeon Software İndir

5. FRAPS

Avantajları:

  • Hafif ve kolay kullanımlıdır.
  • FPS göstergesinin yanı sıra oyun içi ekran görüntüsü ve video kaydı yapabilir.
  • Ücretsiz sürümde bazı kısıtlamalar vardır.
    🔗 FRAPS İndir

6. Windows Xbox Game Bar

Avantajları:

  • Windows 10 ve 11’de yerleşik olarak bulunur.
  • Win + G tuşu ile açılır ve FPS dahil birçok oyun içi istatistik gösterir.

🎯 En iyi seçim: Eğer ayrıntılı bir FPS göstergesi istiyorsanız MSI Afterburner + RivaTuner önerilir. Ancak sadece basit bir FPS sayacı istiyorsanız Steam veya Windows Xbox Game Bar kullanabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Mart 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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