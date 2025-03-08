Oyun Haberleri
Oyunlarda FPS gösterme yazılımı hangisidir?
Oyunlarda FPS (Frame Per Second – Saniyedeki Kare Sayısı) göstermek için kullanabileceğiniz birçok yazılım var. İşte en popüler olanlar:
1. MSI Afterburner + RivaTuner Statistics Server (RTSS)
✅ Avantajları:
- Oyun içi FPS, GPU ve CPU sıcaklığı, kullanım oranları gibi detaylı bilgileri gösterir.
- Ücretsizdir ve her ekran kartıyla çalışır.
- GPU hız aşırtma (overclock) yapmaya da olanak tanır.
🔗 MSI Afterburner İndir
2. Steam FPS Göstergesi
✅ Avantajları:
- Steam üzerinden oynanan tüm oyunlarda çalışır.
- Kurulum gerektirmez, Steam Ayarları > Oyun İçi sekmesinden etkinleştirilebilir.
- Hafif ve sistem kaynaklarını tüketmez.
3. NVIDIA GeForce Experience (ShadowPlay)
✅ Avantajları:
- NVIDIA ekran kartları için dahili bir çözümdür.
- Oyun kaydı ve anlık FPS gösterme özelliği bulunur.
- Alt + Z tuşu ile açılır.
🔗 GeForce Experience İndir
4. AMD Radeon Software
✅ Avantajları:
- AMD ekran kartları için özel olarak geliştirilmiştir.
- Oyun performans izleme ve FPS gösterme özelliği sunar.
- Alt + R tuşu ile açılır.
🔗 AMD Radeon Software İndir
5. FRAPS
✅ Avantajları:
- Hafif ve kolay kullanımlıdır.
- FPS göstergesinin yanı sıra oyun içi ekran görüntüsü ve video kaydı yapabilir.
- Ücretsiz sürümde bazı kısıtlamalar vardır.
🔗 FRAPS İndir
6. Windows Xbox Game Bar
✅ Avantajları:
- Windows 10 ve 11’de yerleşik olarak bulunur.
- Win + G tuşu ile açılır ve FPS dahil birçok oyun içi istatistik gösterir.
🎯 En iyi seçim: Eğer ayrıntılı bir FPS göstergesi istiyorsanız MSI Afterburner + RivaTuner önerilir. Ancak sadece basit bir FPS sayacı istiyorsanız Steam veya Windows Xbox Game Bar kullanabilirsiniz.