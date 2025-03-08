Oyunlarda FPS gösterme yazılımı hangisidir?

Oyunlarda FPS (Frame Per Second – Saniyedeki Kare Sayısı) göstermek için kullanabileceğiniz birçok yazılım var. İşte en popüler olanlar:

1. MSI Afterburner + RivaTuner Statistics Server (RTSS)

✅ Avantajları:

Oyun içi FPS, GPU ve CPU sıcaklığı, kullanım oranları gibi detaylı bilgileri gösterir.

Ücretsizdir ve her ekran kartıyla çalışır.

GPU hız aşırtma (overclock) yapmaya da olanak tanır.

🔗 MSI Afterburner İndir

2. Steam FPS Göstergesi

✅ Avantajları:

Steam üzerinden oynanan tüm oyunlarda çalışır.

Kurulum gerektirmez, Steam Ayarları > Oyun İçi sekmesinden etkinleştirilebilir.

Hafif ve sistem kaynaklarını tüketmez.

3. NVIDIA GeForce Experience (ShadowPlay)

✅ Avantajları:

NVIDIA ekran kartları için dahili bir çözümdür.

Oyun kaydı ve anlık FPS gösterme özelliği bulunur.

Alt + Z tuşu ile açılır.

🔗 GeForce Experience İndir

4. AMD Radeon Software

✅ Avantajları:

AMD ekran kartları için özel olarak geliştirilmiştir.

Oyun performans izleme ve FPS gösterme özelliği sunar.

Alt + R tuşu ile açılır.

🔗 AMD Radeon Software İndir

5. FRAPS

✅ Avantajları:

Hafif ve kolay kullanımlıdır.

FPS göstergesinin yanı sıra oyun içi ekran görüntüsü ve video kaydı yapabilir.

Ücretsiz sürümde bazı kısıtlamalar vardır.

🔗 FRAPS İndir

6. Windows Xbox Game Bar

✅ Avantajları:

Windows 10 ve 11’de yerleşik olarak bulunur.

Win + G tuşu ile açılır ve FPS dahil birçok oyun içi istatistik gösterir.

🎯 En iyi seçim: Eğer ayrıntılı bir FPS göstergesi istiyorsanız MSI Afterburner + RivaTuner önerilir. Ancak sadece basit bir FPS sayacı istiyorsanız Steam veya Windows Xbox Game Bar kullanabilirsiniz.