Oblivion Remastered hatası nedir

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ‘ın piyasaya sürülmesiyle (22 Nisan 2025), özellikle PC oyuncuları arasında çeşitli hatalar ve çökme sorunları rapor edildi. Bu hatalar genellikle Fatal Error , LowLevelFatalError , EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION gibi mesajlarla kendini gösteriyor ve oyunun başlatılamaması, çökmesi veya kayıt dosyalarının yüklenememesi gibi sorunlara yol açıyor. Aşağıda bu hataların yaygın nedenleri ve çözümleri özetlenmiştir:

Yaygın Hatalar ve Nedenleri

Fatal Error / LowLevelFatalError :

Oyun, “The UE-Oblivion Remastered Game has crashed and will close” gibi bir hata mesajıyla çöküyor. Bu genellikle Unreal Engine 5 (UE5) ile ilgili teknik sorunlardan kaynaklanıyor. Olası Nedenler : NVIDIA veya AMD ekran kartı sürücüleriyle uyumsuzluk. Eksik veya bozuk oyun dosyaları. Antivirüs yazılımlarının (ör. Windows Defender) oyun dosyalarını engellemesi. Yetersiz disk alanı veya SSD gereksinimlerinin karşılanmaması. Shader derleme sorunları veya arka planda çalışan uygulamaların (Discord, GeForce Experience gibi) çakışması.



EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION :

Bu hata, oyunun belleğe erişmeye çalışırken bir sorunla karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor. Genellikle “Unhandled Exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION reading address 0x0000000000000008″ gibi bir mesaj içeriyor. Olası Nedenler : NVIDIA DLSS ile ilgili bir DLL dosyası (sl.pcl.dll) sorunu. Kayıt dosyalarının bozulması veya antivirüs tarafından engellenmesi. Yetersiz yönetici izinleri.



Kayıt Dosyası Sorunları :

Bazı oyuncular, kayıt dosyalarının yüklenemediğini veya silindiğini bildirdi. Bu, genellikle Windows Defender’ın kayıt dosyalarını virüs olarak algılamasından kaynaklanıyor.



EULA Hatası :

Steam üzerinden oyunu indirirken bazı kullanıcılar, EULA (Kullanıcı Sözleşmesi) ekranının yüklenmemesi nedeniyle kurulum yapamadı. Bu, genellikle Steam’in geçici bir sorunundan kaynaklanıyor.



Çözüm Önerileri

Aşağıdaki adımları sırayla deneyerek Oblivion Remastered hatalarını çözebilirsiniz:

1. Sistem Gereksinimlerini Kontrol Edin

Oyunun minimum sistem gereksinimlerini karşıladığınızdan emin olun. Özellikle: SSD : Oyun, HDD yerine SSD’ye kurulmalı. DirectX 12 desteği gereklidir. Boş Disk Alanı : Kurulum ve dosya ayıklama için ~250 GB boş alan gerekebilir.

Sistem bilgilerinizi kontrol etmek için: Win + R tuşlarına basarak dxdiag komutunu çalıştırın.

2. Ekran Kartı Sürücülerini Güncelleyin