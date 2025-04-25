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Oblivion Remastered hatası nedir
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered‘ın piyasaya sürülmesiyle (22 Nisan 2025), özellikle PC oyuncuları arasında çeşitli hatalar ve çökme sorunları rapor edildi. Bu hatalar genellikle Fatal Error, LowLevelFatalError, EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION gibi mesajlarla kendini gösteriyor ve oyunun başlatılamaması, çökmesi veya kayıt dosyalarının yüklenememesi gibi sorunlara yol açıyor. Aşağıda bu hataların yaygın nedenleri ve çözümleri özetlenmiştir:
Yaygın Hatalar ve Nedenleri
Fatal Error / LowLevelFatalError:
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Oyun, “The UE-Oblivion Remastered Game has crashed and will close” gibi bir hata mesajıyla çöküyor. Bu genellikle Unreal Engine 5 (UE5) ile ilgili teknik sorunlardan kaynaklanıyor.
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Olası Nedenler:
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NVIDIA veya AMD ekran kartı sürücüleriyle uyumsuzluk.
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Eksik veya bozuk oyun dosyaları.
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Antivirüs yazılımlarının (ör. Windows Defender) oyun dosyalarını engellemesi.
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Yetersiz disk alanı veya SSD gereksinimlerinin karşılanmaması.
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Shader derleme sorunları veya arka planda çalışan uygulamaların (Discord, GeForce Experience gibi) çakışması.
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EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION:
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Bu hata, oyunun belleğe erişmeye çalışırken bir sorunla karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor. Genellikle “Unhandled Exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION reading address 0x0000000000000008″ gibi bir mesaj içeriyor.
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Olası Nedenler:
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NVIDIA DLSS ile ilgili bir DLL dosyası (sl.pcl.dll) sorunu.
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Kayıt dosyalarının bozulması veya antivirüs tarafından engellenmesi.
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Yetersiz yönetici izinleri.
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Kayıt Dosyası Sorunları:
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Bazı oyuncular, kayıt dosyalarının yüklenemediğini veya silindiğini bildirdi. Bu, genellikle Windows Defender’ın kayıt dosyalarını virüs olarak algılamasından kaynaklanıyor.
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EULA Hatası:
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Steam üzerinden oyunu indirirken bazı kullanıcılar, EULA (Kullanıcı Sözleşmesi) ekranının yüklenmemesi nedeniyle kurulum yapamadı. Bu, genellikle Steam’in geçici bir sorunundan kaynaklanıyor.
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Çözüm Önerileri
Aşağıdaki adımları sırayla deneyerek Oblivion Remastered hatalarını çözebilirsiniz:
1. Sistem Gereksinimlerini Kontrol Edin
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Oyunun minimum sistem gereksinimlerini karşıladığınızdan emin olun. Özellikle:
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SSD: Oyun, HDD yerine SSD’ye kurulmalı.
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DirectX 12 desteği gereklidir.
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Boş Disk Alanı: Kurulum ve dosya ayıklama için ~250 GB boş alan gerekebilir.
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Sistem bilgilerinizi kontrol etmek için: Win + R tuşlarına basarak dxdiag komutunu çalıştırın.
2. Ekran Kartı Sürücülerini Güncelleyin
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NVIDIA Kullanıcıları: GeForce Experience üzerinden veya NVIDIA’nın resmi sitesinden en son sürücüyü (ör. 566.36 veya sonrası) yükleyin.
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AMD Kullanıcıları: AMD Adrenalin Edition 25.4.1 sürücüsünü yükleyin. Ayrıca, Anti-Lag, Radeon Boost gibi özellikleri devre dışı bırakın.