Huawei Honor 7 PUBG kasıyor mu?

Gelen bir soruda Huawei Honor 7 almayı planlayan bir ziyaretçimiz PUBG oyununu kasıp kasmadığı konusunda bilgi istemiştir.

PUBG oyunu mobil oyunları arasında milyonlarca kişi tarafından anlık olarak oynanan bir FPS oyunudur. Yayınlandığı ilk günden itibaren indirme rekorları kıran bu PUBG oyunu bazı akıllı telefonlarda kasma ve oyundan atma sorunları yaratmaktadır. İnternette araştırdığımızda genellikle GM 5 Plus modellerinde atma sorunu olduğunu gördük.

Ziyaretçimizin sorusuna gelirsek bizde Huawei Honor 7 kullanıcısı olduğumuz için PUBG oyununu indirdik. 1 GB boyutunun üzerinde olan bu oyunu Wi-Fi ile indirmenizi tavsiye ediyoruz.

Oyunu yükledikten sonra otomatik olarak düşük grafiği bize önerdi. Düşük grafikte hiçbir kasma yaşamadık. Wi-Fi modemin yanında olduğumuz zaman ise herhangi bir bağlantı sorunu da yaşamadık. Oyundan atma sorunu sadece bir kere oldu. Atma sorunuda Wi-Fi modeme uzak olduğumuz için attığını düşünüyoruz.