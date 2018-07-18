Hill Climb Racing 2 hile tarzında güzel bir hata

Akıllı telefonlarda oyun oynamayı çok seven bir millet olduğumuza hiç şüphe yok diyebiliriz. Neredeyse bilgisayarlarda oyun oynamayı bıraktık.

Yarış oyunu tutkunlarının en çok sevdiği oyunlardan bir tanesi olan Hill Climb Racing 2 oyunun güzel bir hatasından bahsetmek istiyoruz.

İnternet ile oyuna girdiğiniz de kategorilerde sırayla yarışarak kutular açmaya çalışıyoruz. Yarış kazandıkça Boss artışı olmaktadır. Belli bir yerlere geldiğimizde Bonus oyunu olarak zor bir rakip karşımıza çıkmaktadır.

Bu bonus rakibi ile karşılaştıtğınızda eğer yenilirseniz puanını düşüyor ve tekrar bonus oyunu oynamak için 3-4 bölüm oynamanız gerekmektedir. Eğer tekrardan bu kadar bölüm oynamak istemiyorsanız sizlere bir önerimiz olacak.

Diyelim ki bonus oynundasınız ve 3 tur üzerinden oynuyorsunuz. 2 tur’u rakip kazandığınızda direk olarak oyunu komple kapatınız. Daha sonra oyuna girdiğinizde otomatik olarak yine o rakip ile karşılaşacaksınız. Hatta bölüm etabıda değişecektir. Bu oyunun güzel bir hatası diyelim.

İyi oyunlar..

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